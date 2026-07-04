پشتیبانی نیروی دریایی از بیمارستان صحرایی ارتش در وداع با رهبر شهید

به گزارش خبرگزاری مهر، ناخدایکم شاهرخ مقصودلو رئیس اداره بهداشت، امداد و درمان نیروی دریایی ارتش گفت: در پی دستور معاون بهداشت، امداد، درمان و آموزش پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران، سامانه بیمارستان صحرایی مزین به نام شهید والامقام ناو همیشه قهرمان دنا، ناوسروان شهید محمد مهرابی، همزمان با برگزاری مراسم وداع و تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب، در مصلای امام خمینی(ره) تهران مستقر شد.

وی ادامه داد: مسئولیت اجرای این طرح با محوریت اداره بهداشت، امداد و درمان نیروی هوایی ارتش انجام شده و در این راستا، سامانه اتوبوس اتاق عمل صحرایی نیز از سوی این نیرو در محل مستقر شده است.

رئیس اداره بهداشت، امداد و درمان نداجا گفت: نیروی دریایی ارتش نیز در پشتیبانی از این طرح، سه دستگاه چادر امدادی ۱۲ نفره، سه دستگاه اسپیلت، ۲ هزار و ۵۰۰ واحد سرم و یک تیم درمانی متخصص شامل پنج نفر از کادر پرستاری بیمارستان گلستان را به محل اعزام کرده است. این تیم متشکل از دو پرستار خانم و سه پرستار آقا، از روز جمعه ۱۲ تیرماه به مدت پنج شبانه‌روز به صورت ۲۴ ساعته در کنار سایر نیروهای درمانی مستقر از نیروی هوایی ارتش، دانشگاه علوم پزشکی ارتش و اداره بهداشت، امداد و درمان نیروی دریایی ارتش، به ارائه خدمات درمانی و امدادی به زائران خواهند پرداخت.

وی ادامه داد: بیمارستان گلستان نیروی دریایی ارتش که در مسیر تردد زائران قرار دارد، با اعلام آمادگی کامل، خدمات درمانی و بستری مورد نیاز مراجعان را در طول برگزاری مراسم ارائه خواهد کرد؛ این مرکز درمانی علاوه بر آماده‌سازی بخش‌های مختلف، ظرفیت ویژه‌ای را در بخش‌های مراقبت‌های ویژه (ICU) برای پذیرش بیماران احتمالی اختصاص داده و بر اساس هماهنگی با ستاد هدایت دانشگاه علوم پزشکی ارتش، آمادگی پذیرش بیماران ارجاعی را در مدت اجرای طرح دارد.

ناخدایکم مقصودلو گفت: در همین راستا، یک تیم تخصصی درمانی شامل متخصص جراحی عمومی، متخصص بیهوشی، کارشناس اتاق عمل و کاردان هوشبری نیز به صورت آماده‌باش ۲۴ ساعته در بیمارستان گلستان مستقر شده‌اند تا در صورت اعلام نیاز از سوی دانشگاه علوم پزشکی ارتش، به بیمارستان‌های نیروهای مسلح از جمله بیمارستان‌های فجر و بعثت اعزام شوند.

وی خاطرنشان کرد: همچنین یک دستگاه آمبولانس تیپ B از درمانگاه شهید میر زفرجویان کوهک به صورت شبانه‌روزی در محل استقرار بیمارستان صحرایی در مصلای تهران مستقر شده است تا در صورت نیاز، عملیات انتقال بیماران به مراکز درمانی را انجام دهد