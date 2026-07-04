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۱۳ تیر ۱۴۰۵، ۱۲:۲۰

دعوت جهاددانشگاهی از دانشگاهیان برای حضور در مراسم تشییع رهبر شهید

دعوت جهاددانشگاهی از دانشگاهیان برای حضور در مراسم تشییع رهبر شهید

جهاددانشگاهی با صدور بیانیه ای از دانشجویان ودانشگاهیان برای حضور باشکوه در مراسم وداع و تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی دعوت کرد.  

به گزارش خبرگزاری مهر، جهاددانشگاهی با صدور بیانیه‌ای، از دانشجویان، دانشگاهیان و جهادگران سراسر کشور دعوت کرد تا با حضوری گسترده، آگاهانه و باشکوه در مراسم وداع و تشییع پیکر مطهر قائد امت و رهبر شهید انقلاب اسلامی، ضمن ادای احترام به مقام شامخ آن مجاهد بزرگ، بار دیگر وفاداری جامعه دانشگاهی به آرمان‌های انقلاب اسلامی و عزم راسخ خود برای تداوم مسیر علم، فناوری، پیشرفت، عزت و اقتدار ایران اسلامی را به نمایش بگذارند.

در بیانیه جهاددانشگاهی آمده است:
بسم‌الله الرحمن الرحیم
کشورمان این روزها، همزمان با برگزاری آیین باشکوه وداع و تشییع پیکر مطهر قائد امت و رهبر شهید انقلاب اسلامی، در یکی از حساس‌ترین و سرنوشت‌سازترین مقاطع تاریخ خود قرار دارد؛ مقطعی که ملت بزرگ ایران با بدرقهٔ مجاهدی از تبار ایمان، حکمت، عزت و استقامت، بار دیگر پایبندی خویش را به آرمان‌های بلند انقلاب اسلامی، راه نورانی شهیدان و مسیر استقلال و پیشرفت کشور به نمایش خواهند گذاشت.

قائد شهید امت حضرت آیت‌الله العظمی سید علی حسینی خامنه‌ای(قدس‌الله نفسه الزکیه) همواره از بزرگ‌ترین حامیان جریان علم، فناوری و نوآوری کشور بودند و با رهنمودهای حکیمانه و تأکید مستمر بر خودباوری، مرجعیت علمی، توسعه فناوری، مسیر رشد و پیشرفت کشور را هموار ساختند. بی‌تردید، اقتدار علمی امروز جمهوری اسلامی ایران که پشتوانه اقتدار فناورانه، دفاعی و نظامی کشور به شمار می‌رود، ثمره همان نگاه بلند و آینده‌نگر به علم، پژوهش و فناوری است.

بی گمان‌ وفاداری عملی به رهنمودها و تحقق مطالبات راهبردی آن شهید والامقام، به‌ویژه در عرصه‌های علم، فناوری، فرهنگ، نوآوری و حل مسائل کشور، در کناربدرقه با شکوه رهبر شهید انقلاب اسلامی، ادای احترام‌ به قائد امت را معنای دوچندان می‌بخشد.

جهاددانشگاهی از خانواده بزرگ دانشگاهی کشور، دانشجویان و جهادگران دعوت می‌کند با حضوری گسترده، آگاهانه و باشکوه در مراسم وداع و تشییع قائد امت و رهبر شهید انقلاب اسلامی، ضمن ادای احترام به مقام شامخ آن مجاهد بزرگ، بار دیگر جلوه‌ای ماندگار از وفاداری جامعه دانشگاهی به آرمان‌های انقلاب اسلامی و عزم راسخ خود برای تداوم مسیر علم، فناوری، پیشرفت، عزت و اقتدار ایران اسلامی را متجلی سازند.

کد مطلب 6878942
زهرا سیفی

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