به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حسن رفیعی ظهر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: در پی کسب خبری مبنی بر فعالیت فردی در زمینه تهیه و توزیع مواد مخدر و استفاده از مغازه خود به عنوان پوشش برای این اقدام مجرمانه، موضوع به صورت ویژه در دستور کار مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر شهرستان قرار گرفت.

فرمانده انتظامی شهرستان میانه افزود: مأموران با اشراف اطلاعاتی و اطمینان از صحت موضوع، با هماهنگی مرجع قضائی به محل مورد نظر اعزام شدند و در بازرسی از مغازه متهم، مقدار ۳۴۰ گرم هروئین کشف و وی را دستگیر کردند.

وی با اشاره به تشکیل پرونده برای متهم و معرفی وی به مرجع قضائی، تأکید کرد: پلیس با هرگونه فعالیت مرتبط با تهیه، توزیع و فروش مواد مخدر قاطعانه برخورد کرده و از شهروندان نیز انتظار می‌رود در صورت اطلاع از موارد مشابه، مراتب را از طریق مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اطلاع‌رسانی کنند.