کرملین:تماس با ایران ادامه دارد؛ مشکلات اقتصادی ما ماهیت بحرانی ندارند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری ریانووستی، دیمیتری پسکوف سخنگوی دفتر ریاست جمهوری روسیه (کرملین) امروز پنجشنبه با صدور بیانیه ای اعلام کرد: شاهد دور دیگری از بی‌ثباتی در منطقه خلیج فارس هستیم، این روند پیامدهای منفی برای اقتصاد جهانی به دنبال خواهد داشت. تماس‌ها با ایران ادامه دارد؛ تاکنون هیچ درخواستی از سوی تهران برای گفتگوی تلفنی بین پوتین و پزشکیان مطرح نشده است.

سخنگوی دفتر ریاست جمهوری روسیه ادامه داد: تمام اخبار مربوط به رژیم کی‌یف را به ویژه در شرایط تداوم عملیات نظامی ویژه رصد می‌کنیم. تغییرات در ترکیب دولت اوکراین برای روسیه اهمیتی ندارد؛ آنچه برای ما مهم است تامین منافع کشورمان است. برای روسیه اهمیتی ندارد که وزیر دفاع اوکراین چه کسی باشد. مشکلات اقتصادی در روسیه ماهیت بحرانی ندارند؛ وضعیت اقتصادی روسیه به طور کلی دارای ثبات است.

دیمیتری پسکوف سپس افزود: مهم است فردی در کی‌یف باشد که تصمیمات مسئولانه اتخاذ کند و امکان حل و فصل مسالمت‌آمیز یا پایان عملیات نظامی را فراهم کند. هیچ چشم‌انداز نزدیکی برای ازسرگیری روند مذاکرات اوکراین در ترکیه نمی بینیم اما برای این روند آماده هستیم. از تمایل ترکیه برای تسهیل حل و فصل مسالمت‌ آمیز اوضاع پیرامون اوکراین مطلعیم و از این بابت از آنکارا قدردانی می کنیم.