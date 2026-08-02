افزایش ۹ درصدی تولید برگ سبز چای در لاهیجان

به گزارش خبرنگار مهر، مقصود حسینی بعد از ظهر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران با بیان اینکه شهرستان لاهیجان دارای ۵ هزار و ۱۰۰ هکتار باغ چای و ۱۰ هزار و ۵۰۰ بهرهبردار فعال است، اظهار کرد: در سال جاری ۱۶ هزار و ۵۰۰ تُن برگ سبز چای در این شهرستان استحصال شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۹ درصد افزایش داشته است.
رئیس اداره چای لاهیجان با اشاره به اینکه بسیاری از باغات چای در گذشته رها شده بود، افزود: با حمایت دولت از طریق صندوق توسعه چای کشور و ارائه تسهیلات کمبهره برای خرید نهادههای کشاورزی، بهزراعی و ادوات، باغات رها شده احیا و دوباره وارد چرخه تولید شدند.
حسینی سهم خرید برگ سبز چای را ۷۵ درصد برای کارخانجات و ۲۵ درصد برای دولت عنوان کرد و گفت: تاکنون ۸۰ درصد سهم کارخانجات و ۵۵ درصد سهم دولت پرداخت شده است.
وی با بیان اینکه ۶۰ درصد برگ سبز چای تولیدی لاهیجان درجه یک است، اضافه کرد: از مجموع ۳۵۲ میلیارد تومان مطالبات چایکاران تاکنون ۲۸۰ میلیارد تومان پرداخت شده است.
رئیس اداره چای لاهیجان تبلیغ چای خارجی در رسانه ملی را مهمترین دغدغه خود دانست و تأکید کرد: این روند به تولید داخلی آسیب میزند و باید اصلاح شود.
حسینی در پایان خاطرنشان کرد: برداشت چای در سه چین از اردیبهشت آغاز میشود و تا پایان مهر ادامه دارد.
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