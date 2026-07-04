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۱۳ تیر ۱۴۰۵، ۱۲:۳۸

اعتراض فدراسیون کشتی به اتحادیه جهانی بخاطر دیسکالیفه شدن سعیدی نوا

اعتراض فدراسیون کشتی به اتحادیه جهانی بخاطر دیسکالیفه شدن سعیدی نوا

فدراسیون کشتی به اتحادیه جهانی بخاطر دیسکالیفه شدن سعیدی نوا اعتراض کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون کشتی، در دیدار مرحله نیمه‌نهایی وزن ۷۷ کیلوگرم رقابت‌های کشتی فرنگی قهرمانی آسیا در تایلند، امیرمهدی سعیدی‌نوا، فرنگی‌کار کشورمان، در حالی که با نتیجه ۷ بر ۳ مقابل باکدولت تورسینبک از قزاقستان به پیروزی رسیده بود، با رأی داوران دیسکالیفه شد و از صعود به دیدار فینال بازماند.

در پی این تصمیم، فدراسیون کشتی، ضمن ارسال شکایت رسمی و مکتوب به اتحادیه جهانی کشتی، در چندین تماس با رئیس شورای کشتی آسیا، خواستار بررسی این موضوع و برخورد جدی با داور این مسابقه شد.

لازم به ذکر است که فدراسیون، علاوه بر پیگیری این موضوع، با توجه به اینکه این کشتی‌گیر موجب کسر حداقل ۲۰ امتیاز تیمی و از دست رفتن یک مدال برای تیم شده است، با تشکیل کمیته انضباطی، برخوردی قاطع با وی خواهد کرد.

کد مطلب 6879016

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