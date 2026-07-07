به گزارش خبرنگار مهر، چهارمین و آخرین تورنمنت رنکینگ اتحادیه جهانی کشتی روزهای ۲۴ تا ۲۸ تیرماه در بوداپست مجارستان برگزار میشود؛ رقابتهایی که آخرین حضور بینالمللی آزادکاران ایران پیش از ورود به مرحله نهایی آمادهسازی برای ادامه فصل خواهد بود.
طبق فهرست اتحادیه جهانی، عباس ابراهیمزاده و علی خرمدل در وزن ۶۵ کیلوگرم، ابراهیم الهی در ۷۰ کیلوگرم و علی سوادکوهی در ۸۶ کیلوگرم برای حضور در این مسابقات ثبتنام شدهاند و فدراسیون کشتی نیز در انتظار صدور ویزای این نفرات است.
در مقابل، تیم ملی کشتی فرنگی که اخیراً با ترکیبی پرشمار در جام پاشایان ارمنستان به میدان رفت، نمایندهای در بوداپست نخواهد داشت و فرنگیکاران ادامه برنامه آمادهسازی خود را در اردوهای داخلی دنبال میکنند.
تنها ابهام موجود در برنامه فرنگی، وضعیت علیرضا مهمدی است. دارنده مدال نقره المپیک پاریس و دو مدال نقره جهان که پس از جراحی پا هنوز در مسابقهای شرکت نکرده، ممکن است پیش از مسابقات جهانی در یک تورنمنت محک بخورد، هرچند حضور او در ترکیب اعزامی جهانی قطعی است.
اما امسال برنامه تیمهای ملی تنها به مسابقات جهانی ختم نمیشود. برخلاف سالهای گذشته، ابتدا بازیهای آسیایی ناگویا در مهرماه برگزار خواهد شد و پس از آن، مسابقات جهانی از دوم تا دهم آبانماه در قزاقستان انجام میشود؛ موضوعی که باعث شده کادرهای فنی برای دو رویداد مهم سال برنامهریزی متفاوتی داشته باشند.
بر همین اساس، ترکیب اعزامی ایران به مسابقات جهانی با نفرات حاضر در بازیهای آسیایی یکسان نخواهد بود. در کشتی آزاد، میلاد والیزاده، احمد جوان، رحمان عموزاد، سینا خلیلی، امیرمحمد یزدانی، محمد نخودی، کامران قاسمپور، امیرحسین فیروزپور، حسن یزدانی و امیرحسین زارع ترکیب تیم ملی در مسابقات جهانی را تشکیل میدهند.
در بازیهای آسیایی اما پیشبینی میشود علی مومنی در ۵۷ کیلوگرم، عباس ابراهیمزاده در ۶۵ کیلوگرم، یونس امامی در ۷۴ کیلوگرم، محمد نخودی در ۸۶ کیلوگرم و امیرعلی آذرپیرا در ۹۷ کیلوگرم فرصت حضور پیدا کنند. امیرحسین زارع نیز تنها آزادکاری است که طبق برنامه کادر فنی در هر دو رویداد مهم سال روی تشک خواهد رفت.
در کشتی فرنگی نیز پیام احمدی، علی احمدیوفا، محمدمهدی کشتکار، سعید اسماعیلی، دانیال سهرابی، علی اسکو، غلامرضا فرخی، علیرضا مهمدی، محمدهادی ساروی و فردین هدایتی ملیپوشان ایران در مسابقات جهانی هستند. در مقابل، برای بازیهای آسیایی نفراتی مانند مهدی محسننژاد، محمدجواد رضایی، امین کاویانینژاد، غلامرضا فرخی، علیرضا مهمدی و امین میرزازاده شانس زیادی برای حضور دارند.
با این شرایط، سال ۲۰۲۶ یکی از متفاوتترین فصلهای کشتی ایران خواهد بود. از یک سو بازیهای آسیایی ناگویا به عنوان یکی از مهمترین اهداف کاروان ورزش ایران اهمیت ویژهای دارد و از سوی دیگر، تیمهای ملی آزاد و فرنگی باید چند هفته بعد در مسابقات جهانی از عنوان قهرمانی خود دفاع کنند.
البته مأموریت کشتیگیران نسبت به سال گذشته دشوارتر خواهد بود. ایران در مسابقات جهانی ۲۰۲۵ موفق شد در هر دو رشته آزاد و فرنگی عنوان قهرمانی جهان را از آن خود کند، اما بازگشت روسیه با پرچم رسمی خود، سطح رقابتها را به شکل محسوسی افزایش داده است. حالا در کنار آمریکا، روسیه نیز دوباره یکی از مدعیان اصلی قهرمانی محسوب میشود و همین موضوع، رقابتهای جهانی قزاقستان را به یکی از سختترین و جذابترین دورههای سالهای اخیر تبدیل کرده است.
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