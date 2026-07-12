به گزارش خبرنگار مهر، روزگاری نه‌چندان دور کوچه‌ها فقط مسیر عبور و مرور نبودند بلکه بخشی از زندگی روزمره مردم به‌ویژه کودکان و نوجوانان در همین فضاها جریان داشت. صدای توپ، دویدن بچه‌ها، بازی‌های گروهی و شور و نشاطی که تا غروب در محله‌ها دیده می‌شد تصویری آشنا از زندگی شهری و روستایی بود.

اما با گذشت زمان، تغییر سبک زندگی، افزایش تردد خودروها، گسترش آپارتمان‌نشینی و ورود فناوری‌های نوین نقش کوچه‌ها نیز تغییر کرد. بسیاری از این فضاها از محل بازی و فعالیت بدنی به معبری برای عبور خودروها تبدیل شدند و ورزش و تحرک نیز آرام‌آرام از متن زندگی روزمره فاصله گرفت.

اکنون فدراسیون ورزش‌های همگانی با معرفی رویداد ملی «کوچه» در قالب طرح «سپاس» تلاش کرده است بار دیگر نگاه‌ها را به ظرفیت محله‌ها و کوچه‌ها برای توسعه ورزش همگانی معطوف کند. ایده اصلی این طرح ساده اما قابل تأمل است هر کوچه و هر محله می‌تواند به یک زمین ورزشی تبدیل شود و رشته‌های مختلف ورزشی به جای محدود شدن در سالن‌ها و مجموعه‌های ورزشی در دل محله‌ها و در دسترس مردم اجرا شوند.

بازگشت ورزش به نزدیک‌ترین نقطه زندگی مردم

یکی از مهم‌ترین چالش‌های توسعه ورزش همگانی فاصله میان مردم و امکانات ورزشی است. اگرچه در سال‌های اخیر سالن‌ها، باشگاه‌ها و مجموعه‌های ورزشی متعددی ساخته شدند اما همچنان بسیاری از افراد به دلایل مختلف از جمله هزینه، فاصله مکانی، کمبود زمان یا محدودیت دسترسی امکان استفاده مستمر از این فضاها را ندارند.

در چنین شرایطی انتقال فعالیت‌های ورزشی به محله‌ها می‌تواند بخشی از این فاصله را کاهش دهد. وقتی ورزش به جای آنکه مردم را به سمت خود بکشاند به میان زندگی روزمره آنان برود احتمال مشارکت عمومی نیز افزایش پیدا می‌کند. برگزاری برنامه‌های ورزشی در کوچه‌ها، خیابان‌های کم‌تردد، فضاهای باز محله‌ها و پارک‌های کوچک می‌تواند ورزش را از یک فعالیت برنامه‌ریزی‌شده به بخشی از سبک زندگی تبدیل کند.

«کوچه» نخستین باشگاه نسل‌های گذشته

برای بسیاری از خانواده‌ها کوچه اولین محل تجربه ورزش و بازی بود. کودکان بدون نیاز به تجهیزات پیچیده ساعت‌ها با کمترین امکانات فعالیت بدنی داشتند. دویدن، طناب‌بازی، هفت‌سنگ، وسطی، فوتبال و ده‌ها بازی بومی و محلی علاوه بر ایجاد نشاط، مهارت‌های حرکتی، همکاری گروهی و تعامل اجتماعی را نیز تقویت می‌کرد.

امروز اما شرایط تغییر کرده است. بسیاری از کودکان بیشتر وقت خود را در خانه، مقابل تلویزیون، تلفن همراه یا رایانه سپری می‌کنند. کاهش فعالیت بدنی، افزایش کم‌تحرکی و فاصله گرفتن از بازی‌های گروهی از جمله پیامدهای این تغییر سبک زندگی است.

اگر طرح «کوچه» بتواند بخشی از این فضا را دوباره احیا کند شاید بتواند علاوه بر افزایش تحرک جسمی زمینه تقویت ارتباطات اجتماعی در محله‌ها را نیز فراهم آورد.

ورزش همگانی فراتر از رقابت و قهرمانی

ورزش قهرمانی همواره مورد توجه بوده و موفقیت‌های بین‌المللی برای هر کشوری ارزشمند است اما توسعه ورزش همگانی هدفی متفاوت را دنبال می‌کند. در این حوزه موضوع اصلی کسب مدال نیست بلکه افزایش سلامت عمومی، پیشگیری از بیماری‌ها، ارتقای کیفیت زندگی و ایجاد نشاط اجتماعی اهمیت دارد.

هرچه مشارکت مردم در فعالیت‌های بدنی بیشتر شود آثار آن در حوزه سلامت، کاهش هزینه‌های درمان، افزایش بهره‌وری و حتی بهبود روابط اجتماعی نیز نمایان خواهد شد. به همین دلیل بسیاری از کشورها سال‌هاست سیاست انتقال ورزش به فضاهای عمومی را در دستور کار قرار داده‌اند. طرح «کوچه» نیز در صورت اجرای صحیح می‌تواند در همین مسیر حرکت کند و ورزش را از محیط‌های تخصصی به متن جامعه بیاورد.

اجرای موفق مهم‌تر از ایده

هرچند ایده استفاده از ظرفیت کوچه‌ها و محله‌ها جذاب و امیدوارکننده به نظر می‌رسد اما موفقیت آن بیش از هر چیز به کیفیت اجرا وابسته خواهد بود. تأمین امنیت شرکت‌کنندگان، انتخاب زمان مناسب برای اجرای برنامه‌ها، هماهنگی با مدیریت شهری، استفاده از ظرفیت شوراهای محلات، جلوگیری از ایجاد مزاحمت برای ساکنان و برنامه‌ریزی منظم از جمله عواملی هستند که می‌توانند بر موفقیت یا شکست چنین طرحی تأثیر بگذارند.

همچنین استمرار برنامه‌ها اهمیت ویژه‌ای دارد. اگر رویداد «کوچه» تنها به چند برنامه مناسبتی محدود شود تأثیر بلندمدتی بر فرهنگ ورزش نخواهد گذاشت. اما اگر این برنامه به صورت منظم و مستمر در محله‌ها جریان داشته باشد به مرور می‌تواند به بخشی از سبک زندگی شهروندان تبدیل شود.

فرصتی برای احیای هویت محله‌ها

محله‌ها تنها مجموعه‌ای از ساختمان‌ها نیستند. آن‌ها محل شکل‌گیری ارتباطات اجتماعی، همدلی و مشارکت شهروندان هستند. فعالیت‌های مشترک فرهنگی، اجتماعی و ورزشی می‌توانند این پیوندها را تقویت کنند.

برگزاری رویدادهای ورزشی در سطح محلات علاوه بر افزایش فعالیت بدنی، فرصتی برای حضور خانواده‌ها، تعامل نسل‌ها و ایجاد حس تعلق به محله فراهم می‌کند. در چنین فضایی ورزش تنها یک فعالیت جسمانی به شمار نمی‌رود بلکه به ابزاری برای تقویت سرمایه اجتماعی تبدیل می‌شود.

یک فرصت که نیازمند پیگیری است

معرفی رویداد ملی «کوچه» را می‌توان نشانه‌ای از تغییر رویکرد در توسعه ورزش همگانی دانست. رویکردی که تلاش می‌کند ورزش را به نزدیک‌ترین نقطه زندگی مردم ببرد. با این حال تجربه نشان داده است که موفقیت چنین برنامه‌هایی تنها با اعلام یک طرح یا برگزاری چند نشست محقق نمی‌شود.

آنچه در نهایت درباره موفقیت این ایده قضاوت خواهد شد حضور واقعی مردم در کوچه‌ها و محله‌ها، استمرار برنامه‌ها و تبدیل ورزش به بخشی از زندگی روزمره است. اگر این هدف محقق شود شاید کوچه‌ها بار دیگر همان نقشی را ایفا کنند که سال‌ها پیش داشتند. جایی برای تحرک، نشاط، همدلی و رشد نسل‌های آینده.

شاید مهم‌ترین دستاورد طرح «کوچه» نه صرفاً برگزاری چند رویداد ورزشی بلکه زنده کردن این باور باشد که برای آغاز یک زندگی فعال همیشه به سالن‌های مجهز و امکانات گران‌قیمت نیاز نیست. گاهی یک کوچه، چند همسایه و اندکی اراده می‌تواند آغازگر یک تحول بزرگ در ورزش همگانی باشد.