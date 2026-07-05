به گزارش خبرنگار مهر، رقابت‌های کشتی قهرمانی جهان از دوم تا دهم آبان‌ماه در آستانه قزاقستان برگزار می‌شود و ترکیب تیم ملی کشتی آزاد ایران برای این مسابقات مشخص شده است. بر این اساس، میلاد والی‌زاده در ۵۷ کیلوگرم، احمد جوان در ۶۱ کیلوگرم، رحمان عموزاد در ۶۵ کیلوگرم، سینا خلیلی در ۷۰ کیلوگرم، امیرمحمد یزدانی در ۷۴ کیلوگرم، محمد نخودی در ۷۹ کیلوگرم، کامران قاسم‌پور در ۸۶ کیلوگرم، امیرحسین فیروزپور در ۹۲ کیلوگرم، حسن یزدانی در ۹۷ کیلوگرم و امیرحسین زارع در وزن ۱۲۵ کیلوگرم به روی تشک خواهند رفت.

پیش از برگزاری مسابقات جهانی، تیم ملی کشتی آزاد مهرماه برای حضور در بازی‌های آسیایی راهی ناگویا خواهد شد. در این رقابت‌ها علی مومنی در ۵۷ کیلوگرم، عباس ابراهیم‌زاده به احتمال زیاد در ۶۵ کیلوگرم، یونس امامی در ۷۴ کیلوگرم، محمد نخودی یا علی سوادکوهی در ۸۶ کیلوگرم، امیرعلی آذرپیرا در ۹۷ کیلوگرم و امیرحسین زارع در ۱۲۵ کیلوگرم برای ایران کشتی خواهند گرفت.

پس از نهایی شدن ترکیب تیم‌های اعزامی به آستانه و ناگویا، ملی‌پوشان طی روزهای گذشته برای انجام تست‌های قدرت، سرعت و چابکی به کمپ تیم‌های ملی دعوت شدند و بعد از پایان این ارزیابی‌ها به خانه‌های خود بازگشتند.

با توجه به اینکه رقابت‌های قهرمانی جهان با مسابقات کشتی فرنگی آغاز می‌شود، آزادکاران یک اردو نسبت به تیم ملی فرنگی عقب‌تر هستند.

بر همین اساس، دور جدید تمرینات تیم ملی با حضور نفرات اعزامی به مسابقات جهانی، بازی‌های آسیایی و گزینه‌های حضور در رقابت‌های جهانی زیر ۲۳ سال، احتمالا از ۱۹ تیرماه در کمپ تیم‌های ملی آغاز خواهد شد و کشتی‌گیران باید ۱۸ تیر خود را به کادر فنی معرفی کنند.