یک نقره و یک برنز سهم دو آزادکار جوان

به گزارش خبرگزاری مهر، رقابت های رده بندی و فینال ۵ وزن دوم کشتی آزاد جوانان قهرمانی آسیا امروز در شهر پاتایا تایلند برگزار شد. در وزن ۶۱ کیلوگرم، علی اصغر سلطانی در دور نخست در مقابل جایاسوندرا از سریلانکا با نتیجه ۱۱ بر صفر به پیروزی رسید.

وی در دور بعد مقابل آنچائو لو از چین با نتیجه ۱۳ بر ۳ به برتری دست یافت و راهی نیمه نهایی شد. سلطانی در این مرحله در حالی که از ناحیه مچ پا احساس ناراحتی می کرد با نتیجه ۱۰ بر صفر مقابل بکاسیل آسامبک قزاقستان مغلوب شد و راهی دیدار رده بندی شد.

وی در این دیدار با نتیجه ۱۱ بر ۱ آشیرقلی‌اف از ترکمنستان را شکست داد و به مدال برنز رسید.



همچچنین در وزن ۷۴ کیلوگرم، محمدمهدی ممیوند در دور اول در مقابل عظیم بردیف از ترکمنستان با نتیجه ۱۰ بر صفر به برتری رسید. وی در مرحله بعد با نتیجه ۱۱ بر صفر بر تائو شن از چین غلبه کرد و به نیمه نهایی رسید. ممیوند در این مرحله با نتیجه ۱۰ بر صفر فرخ‌بک جومانازاروف از ازبکستان را شکست داد و فینالیست شد. وی در این دیدار با نتیجه ۴ بر ۴ در مقابل سیل‌بکوف از قزاقستان شد و به مدال نقره رسید.