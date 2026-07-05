صعود سه کشتی گیر ایران به مبارزه فینال/ دو مدال برنز در انتظار جوانان

به گزارش خبرگزاری مهر، رقابت های ۵ وزن دوم کشتی آزاد جوانان قهرمانی آسیا از صبح امروز در شهر پاتایا تایلند در حال برگزاری است و نتایج نمایندگان کشورمان تاکنون به شرح زیر است:

در وزن ۶۱ کیلوگرم، علی اصغر سلطانی در دور نخست در مقابل جایاسوندرا از سریلانکا با نتیجه ۱۱ بر صفر به پیروزی رسید. وی در دور بعد مقابل آنچائو لو از چین با نتیجه ۱۳ بر ۳ به برتری دست یافت و راهی نیمه نهایی شد. سلطانی در این مرحله در حالی که از ناحیه مچ پا احساس ناراحتی می کرد با نتیجه ۱۰ بر صفر مقابل بکاسیل آسامبک قزاقستان مغلوب شد و راهی دیدار رده بندی شد. وی در این دیدار با آشیرقلی‌اف از ترکمنستان مبارزه می کند.



در وزن ۷۴ کیلوگرم، محمدمهدی ممیوند در دور اول در مقابل عظیم بردیف از ترکمنستان با نتیجه ۱۰ بر صفر به برتری رسید. وی در مرحله بعد با نتیجه ۱۱ بر صفر بر تائو شن از چین غلبه کرد و به نیمه نهایی رسید. ممیوند در این مرحله با نتیجه ۱۰ بر صفر فرخ‌بک جومانازاروف از ازبکستان را شکست داد و فینالیست شد. وی در این دیدار در مقابل سیل‌بکوف از قزاقستان قرار خواهد گرفت.



در وزن ۸۶ کیلوگرم، ابوالفضل شمسی پور در دور نخست در مقابل دالال از هند با نتیجه ۳ بر ۱ به پیروزی رسید. وی در دور بعد با نتیجه ۱۲ بر ۲ سفویف از قرقیزستان را مغلوب کرد و راهی مرحله نیمه نهایی شد. شمسی پور در این مرحله با نتیجه ۶ بر ۵ مقابل اسخاب حاجی‌اف از قزاقستان به پیروزی رسید و راهی دیدار نهایی شد. وی برای کسب مدال طلا باید با آلپ ارسلان بگنجویف از ترکمنستان دیدار کند.



در وزن ۹۲ کیلوگرم، امیرحسین خاکپا پس از استراحت در دور نخست، در مرحله بعد در مقابل نیکل از هند با نتیجه ۱۰ بر صفر به پیروزی رسید و راهی مرحله نیمه نهایی شد. وی در این مرحله با نتیجه ۴ بر ۲ مغلوب دولت‌گلدی مرادف از ترکمنستان شد و به دیدار رده بندی راه یافت. خاکپا در این مرحله مقابل بی اردیهان ارلان از چین قرار می گیرد.



در وزن ۱۲۵ کیلوگرم، ابوالفضل محمد نژاد پس از استراحت در دور نخست، در مرحله دوم با نتیجه ۱۰ بر صفر مقابل ناران‌تولگا دارمابازار از مغولستان به برتری رسید و راهی مرحله نیمه نهایی شد. وی در این مرحله رضا ایزاخار از قزاقستان را با نتیجه ۱۲ بر ۲ شکست داد و به فینال رسید. محمدنژاد در فینال در مقابل روناک از هند مبارزه می کند.