۶۵۰ هکتار زمین جدید در مرکزی به نهضت ملی مسکن و آماده سازی الحاق شد

علی اسدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در راستای تأمین زمین نهضت ملی مسکن، طرح‌های الحاق و آماده‌سازی اراضی در شهرهای استان مرکزی از مهر ۱۴۰۳ تا پایان اردیبهشت سال جاری اجرایی و بخش عمده پرونده‌های بلاتکلیف شهرسازی تعیین تکلیف شد.

وی افزود: در این مدت، سیاست‌های شهرسازی با تمرکز بر رفع موانع تأمین زمین، به تصویب و اجرای طرح‌های الحاق و آماده‌سازی اراضی برای نهضت ملی مسکن در نقاط مختلف استان منجر شد.

اسدی تصریح کرد: طرح‌های الحاق و آماده‌سازی مرحله نخست اراضی ۳۰ و ۱۱.۷ هکتاری در کمیجان و یک هکتاری در هندودر در این مدت به تصویب رسید.

وی ادامه داد: طرح آماده‌سازی مرحله دوم اراضی ۱۲۰ هکتاری ساوه و طرح الحاق و آماده‌سازی مرحله نخست اراضی ۱۰۴ هکتاری آشتیان نیز پس از طی مراحل قانونی به تصویب نهایی رسیده و در حال اجراست.

معاون شهرسازی و معماری راه و شهرسازی استان مرکزی تاکید کرد: قرارداد آماده‌سازی مرحله نخست اراضی ۲.۷ هکتاری ساوه منعقد شده و عملیات آماده‌سازی اراضی ۴ هزار مترمربعی هندودر، ۱۰ هکتاری خشکرود، ۶۷ هکتاری ساوه، ۶۰ هکتاری نراق و ۲۵۷ هکتاری تفرش در دست پیگیری و اقدام قرار دارد.

وی گفت: تعیین تکلیف پرونده‌های شهرسازی و فراهم‌سازی بستر ساخت‌وساز از اولویت‌های اصلی این معاونت است و در راستای تسریع اجرای نهضت ملی مسکن در استان مرکزی دنبال می‌شود.