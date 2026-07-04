تحقق شهر هوشمند در کهگیلویه و بویراحمد نیازمند زیرساخت مستقل است

به گزارش خبرنگار مهر ، عیسی شهامت ظهر شنبه در نشست شورای فضای مجازی استان با تأکید بر ضرورت توسعه زیرساخت‌های هوشمند، اظهار کرد: تحقق شهر هوشمند تنها به اجرای پروژه‌های مقطعی یا نصب سامانه‌های نظارتی محدود نمی‌شود، بلکه نیازمند برنامه‌ای منسجم، بلندمدت و هماهنگ در حوزه‌های مختلف است.

وی افزود: برای دستیابی به شهر هوشمند باید تمامی اجزای زیرساخت‌های ارتباطی، اطلاعاتی و خدماتی در قالب یک نقشه راه جامع طراحی و اجرا شوند تا خروجی این اقدامات به ارتقای کیفیت خدمات عمومی و افزایش بهره‌وری مدیریت شهری منجر شود.

ضرورت ایجاد زیرساخت‌های مستقل اطلاعاتی

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به اهمیت تقویت زیرساخت‌های راهبردی کشور، گفت: ایجاد زیرساخت‌های مستقل اطلاعات مکانی و کاهش وابستگی به سامانه‌های خارجی از الزامات حکمرانی هوشمند و توسعه پایدار است و باید مورد توجه جدی قرار گیرد.

شهامت تصریح کرد: شهر هوشمند تنها به مدیریت ترافیک و پایش تصویری محدود نیست، بلکه توسعه خدمات هوشمند در حوزه‌های سلامت، آموزش، حمل‌ونقل و سایر خدمات الکترونیکی نیز باید به صورت همزمان دنبال شود.

تأمین منابع مالی برای توسعه شهر هوشمند

وی با اشاره به ضرورت تأمین منابع مالی اجرای این طرح‌ها، اظهار کرد: بخشی از اعتبارات حمایتی دولت و همچنین ظرفیت بودجه شهرداری‌ها می‌تواند برای توسعه زیرساخت‌های شهر هوشمند، از جمله سامانه‌های پایش تصویری و مدیریت هوشمند شهری اختصاص یابد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کهگیلویه و بویراحمد ادامه داد: تحقق کامل شهر هوشمند نیازمند حمایت و هماهنگی در سطح ملی است، اما شورای فضای مجازی استان می‌تواند با ارائه پیشنهادهای کارشناسی، زمینه پیگیری این موضوع را در سطوح بالادستی فراهم کند.

تشکیل کارگروه تخصصی شهر هوشمند

شهامت از تشکیل کارگروه تخصصی شهر هوشمند در استان خبر داد و گفت: پس از ابلاغ دستورالعمل‌ها، اهداف، شرح وظایف و اعضای این کارگروه مشخص خواهد شد تا موضوعات مرتبط با توسعه شهر هوشمند به صورت تخصصی بررسی و تصمیمات لازم در چارچوب شورای فضای مجازی استان اتخاذ شود.

وی در پایان بر هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی، شهرداری‌ها و نهادهای تخصصی برای توسعه زیرساخت‌های هوشمند تأکید کرد و افزود: حرکت به سمت فناوری‌های نوین و ارائه خدمات هوشمند، یکی از مهم‌ترین الزامات مدیریت شهری در سال‌های آینده است.