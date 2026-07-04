خبرگزاری مهر، یادداشت مهمان، گروه سیاست: امروز همه کشور اینجا در مصلای امام خمینی ( ره ) جمع شده است، همه آمده اند تا حماسه ای دیگر را در کنار پدر امت برای تاریخ ورق بزنند، این ملت آمده است تا با پرچم سرخ یا یالثارات الحسین (ع) خونخواهی امام شهیدش را طلب کند. پرچم سرخی که نشان خونخواهی و انتقام دارد. شهادت امام امت خون غیرت و عزت این مردم به پا خاسته را چنان به جوش آورده که صبر از کف داده و همه بغضش را یکجا به فریاد تبدیل کرده و تا مادامی که اساس ظلم و جور را از ریشه فرو نریزد، آرام و قرار نمی گیرد.

این شکوه و عظمت مردم نشان از بعثتی دارد که تا عقب راندن اراده دشمن و ایجاد نظم نوین جهانی که پرچمدار آن جمهوری اسلامی ایران است، ادامه خواهد داشت، به گونه‌ای که همه شعارها و پیام های برخاسته از عمق وجود آدم ها فریادی است بر سر همه اهالی طاغوت و مستکبرین عالم و اعلان عزم عمومی در مسیر برافراشتن پرچم لا اله الا الله در دورترین نقطه جهان و این خط درست تا بدرقه پیکر غرق به خون امام شهید و پس از آن ادامه خواهد داشت.

حتم دارم بدرقه امام عزیزمان، خیابان های ایران را به موجی از پرچم های سرخ و فریادهای یا لثارات الخامنه ای تبدیل خواهد کرد. این حماسه تاریخی مردم ایران به مثابه یک رفراندوم و همه پرسی بی واسطه از اقشار مختلف مردم است که در آن تکلیف آینده خود با جرثومه فساد، آمریکای جنایتکار و اسرائیل سفاک را برای همیشه روشن خواهد کرد و البته پیام دیگر آن به مثابه یک مصوبه ملی از نهاد مردم، دست تصمیم گیران نظام را برای تداوم راهبرد تقابل و انتقام از دشمن مستکبر باز خواهد گذاشت و سیاست خارجی ایران در قبال آمریکا حتما از این پس در چارچوب این مطالبه عمومی مشروعیت خواهد داشت، کما اینکه در عرصه بین الملل همراهی میلیون ها انسان آزاده می تواند یک مجوز اخلاقی و حقوقی جهانی برای انتقام سخت را برای مان صادر کند.

لذا نباید فریاد های خونخواهی این ملت غیور را صرفا به تخلیه هیجانی مقطعی تقلیل داد که با گذر زمان از تاب و تب می افتد، بلکه این فریادهای رسا و کوبنده حتما این پیام را به اتاق فکرهای دشمن مخابره می کند که ترور یک رهبر سیاسی در مکتب شیعه، نه تنها ساختار حکمرانی را دچار فروپاشی نمی کند، بلکه در یک الگویی متفاوت امت را در مسیر مبارزه به یک نیروی قدرتمند سیاسی تبدیل کرده که تا تحقق وعده صادق از پای نخواهد نشست.