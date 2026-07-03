ذاکری: تشییع رهبر شهید نمایش اقتدار و وحدت ملت ایران است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین عباس ذاکری در خطبه‌های نماز جمعه این شهرستان با توصیه نمازگزاران به رعایت تقوای الهی، اظهار کرد: تقوا به معنای خدا محوری و توجه دائمی به حضور خداوند در همه عرصه‌های زندگی است و انسان باید در همه اعمال خود، خداوند متعال را ناظر و شاهد بداند.

شخصیت رهبر شهید الگویی برای امت اسلامی

وی با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای اسلام، شهدای دفاع مقدس، مدافعان حرم، شهید حاج قاسم سلیمانی، شهید سلامی، شهید سید حسن نصرالله و دیگر شهدای جبهه مقاومت، به تبیین ابعاد شخصیتی رهبر شهید پرداخت و افزود: رهبر شهید همه عمر خود، به ویژه در ۳۷ سال دوران رهبری تمام توان خود را برای عزت، اقتدار و پیشرفت ایران اسلامی به کار گرفت و انقلاب اسلامی را در سخت‌ترین و پیچیده‌ترین شرایط تاریخی با تدبیر و اقتدار هدایت کرد.

امام جمعه جاسک، بیان کرد: رهبر شهید در خانواده‌ای متدین و اهل علم پرورش یافت، از فهم عمیق دینی برخوردار بود و ایمان عملی به معارف اسلام داشت. زهد آگاهانه نسبت به دنیا، پیوند سیاست و معنویت، دشمن‌شناسی و نگاه تاریخی به تقابل حق و باطل از مهم‌ترین ویژگی‌های شخصیتی ایشان بود.

وی ادامه داد: صداقت با مردم، توجه به مردم به عنوان پایه اصلی اقتدار نظام، اعتماد به ظرفیت جوانان، امیدآفرینی، عقلانیت، حکمت در تصمیم‌گیری، بهره‌گیری از نظرات متخصصان، صبر راهبردی و پرهیز از شتاب‌زدگی از دیگر شاخصه‌های برجسته رهبر شهید بود.

ذاکری گفت: روحیه مقاومت، ایستادگی در برابر سلطه، ترجیح عزت بر رفاه وابسته و گسترش گفتمان مقاومت در منطقه و جهان از مهم‌ترین میراث رهبر شهید به شمار می‌رود و امروز نیز بهترین راه عبور از شرایط پیچیده، الگو گرفتن از سیره و منش ایشان است.

تشییع رهبر شهید میدان نمایش اقتدار ملت ایران

امام جمعه جاسک با اشاره به مراسم تشییع رهبر شهید، اظهار کرد: این مراسم تنها آیین وداع با یک شخصیت نیست بلکه میدان نمایش اقتدار ملت ایران، تجدید بیعت مردم با آرمان‌های انقلاب اسلامی و پاسخی قاطع به توطئه‌های دشمنان برای ایجاد اختلاف میان مردم و مسئولان است.

وی افزود: حضور گسترده مردم در مراسم تشییع، پیام سیاسی، امنیتی و راهبردی برای دشمنان خواهد داشت و محاسبات غلط آنان را بر هم خواهد زد.

ذاکری، تأکید کرد: مردم برای بدرقه یک پیکر به میدان نمی‌آیند، بلکه برای تجدید عهد با یک مکتب و ادامه راه رهبر شهید حضور پیدا می‌کنند و تشییع مردان الهی، آغاز مسئولیت امت اسلامی برای ادامه آن مسیر است.

وی، تصریح کرد: همان‌گونه که شهادت امام حسین (ع)، شهید حاج قاسم سلیمانی و شهید سید حسن نصرالله موجب پویایی بیشتر مسیر مقاومت شد، شهادت رهبر شهید نیز پایان راه انقلاب اسلامی نخواهد بود و ملت ایران این مسیر را با قدرت ادامه خواهد داد.

امام جمعه جاسک در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به موضوع مذاکرات، اظهار کرد: مردم منتظر تحقق شروطی هستند که در تفاهم‌نامه ذکر شده و تا این شروط عملی نشود، نباید گامی برای مذاکرات بعدی برداشته شود.

وی خاتمه جنگ در جبهه‌های مقاومت به ویژه لبنان، تثبیت حاکمیت جمهوری اسلامی ایران بر تنگه هرمز، لغو کامل تحریم‌ها، آزادسازی دارایی‌های ایران، پایان پرونده موضوعات هسته‌ای و تأمین خسارت‌ها و بازسازی را از مهم‌ترین این شروط برشمرد.

ذاکری با اشاره به دوازدهم تیرماه، سالروز حمله ناو آمریکایی به هواپیمای مسافربری جمهوری اسلامی ایران، گفت: آمریکا بزرگ‌ترین ناقض حقوق بشر در جهان است و شعار حقوق بشر را تنها برای تأمین منافع خود مطرح می‌کند.

وی افزود: سکوت مدعیان حقوق بشر در برابر جنایت‌های رژیم صهیونیستی علیه مردم غزه، نشانه روشنی از استانداردهای دوگانه آنان است.

امام جمعه جاسک در پایان از مردم خواست در مراسم تشییع رهبر شهید و همچنین تجمعات شبانه حضور فعال داشته باشند و گفت: کسانی که امکان حضور در تهران یا مشهد را دارند، از این فرصت استفاده کنند و دیگران نیز با حضور در مراسم و تجمعات، ارادت و وفاداری خود را به آرمان‌های انقلاب اسلامی نشان دهند.