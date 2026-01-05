فرمانده سپاه جاسک: شهید سلیمانی نماد ایمان، اخلاص و عمل بود

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حسن نکوییزاده فرمانده ناحیه مقاومت بسیج شهرستان جاسک ظهر دوشنبه در جشنواره ناحیهای مالک اشتر که در سالن امور تربیتی این شهرستان برگزار شد، با اشاره به سیره و منش شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی اظهار کرد: شهید سلیمانی به تعبیر خودشان مرد ایمان بود؛ ایمانی عمیق به خدا، هدف و حمایت الهی داشت، مرد اخلاص بود و برای خوشنامی و دیده شدن کار نمیکرد و مرد عمل بود؛ یعنی آنچه میگفت در میدان عمل نیز محقق میساخت.
وی با قدردانی از حضور مسئولان، روحانیون، فرماندهان، بسیجیان و اقشار مختلف مردم در این مراسم افزود: جشنواره مالک اشتر با هدف استحکامبخشی به نقشآفرینی بسیج در تحقق مردمسالاری اسلامی، دولتسازی، جامعهپردازی و تمدنسازی اسلامی برگزار میشود.
فرمانده ناحیه مقاومت بسیج جاسک با بیان اینکه این جشنواره در راستای تأکیدات فرمانده معظم کل قوا برگزار میشود، تصریح کرد: معرفی و تجلیل از برترینهای بسیج، ارتقای توانمندی نیروی انسانی، بهرهگیری از خلاقیتها و نوآوریها و فراهمسازی بستر رشد و تعالی سازمانی از مهمترین اهداف جشنواره مالک اشتر است.
نکوییزاده خاطرنشان کرد: جشنواره سراسری مالک اشتر با معرفی موفقترین فرماندهان و مدیران بسیجی، الگوسازی برای حرکت جهادی و انقلابی ردههای مختلف بسیج و ارتقای فرهنگ و کارآمدی سازمانی، نقش مؤثری در اعتلای بسیج ایفا میکند.
