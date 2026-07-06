اعزام هزار زائر هرمزگانی به مراسم تشییع و خاکسپاری رهبر شهید در مشهد

به گزارش خبرگزاری مهر، فرشاد محمدی با اشاره به اعزام زائران هرمزگانی به مشهد مقدس، اظهار داشت: فردا سه‌شنبه ۱۶ تیرماه، ۳۱۰ نفر از زائران با یک رام قطار و مابقی با ۱۵ دستگاه اتوبوس، عازم مشهد مقدس می‌شوند.

وی افزود: همچنین امروز دوشنبه ۱۵ تیرماه، ۶۸۰ دانشجوی هرمزگانی با ۱۴ دستگاه اتوبوس برای حضور در مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی به مشهد مقدس اعزام شده‌اند.

سخنگوی ستاد تشییع امام شهید در هرمزگان با بیان اینکه دانشجویان اعزامی در موکب‌های برپا شده در مشهد مقدس به زائران خدمات ارائه می‌دهند، تصریح کرد: زائران برای بهره‌مندی بهتر از امکانات، باید در سامانه «زائر قائد» ثبت‌نام کنند.

محمدی در پایان با اشاره به تمهیدات اسکان زائران خاطرنشان کرد: برای ۵ هزار نفر در مشهد مقدس و یک هزار و ۵۰۰ زائر در قم، شرایط اسکان فراهم شده است.