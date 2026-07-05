۱۵۰ شهر و روستا روایتگر بدرقه رهبر شهید شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی انجمن سینمای جوانان ایران، سیدعباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، در جریان بازدید و گفتگو با دست‌اندرکاران ثبت و روایت تصویری مراسم وداع با رهبر شهید، با اشاره به سخنان رهبر معظم انقلاب درباره ضرورت شکل‌گیری «بعثت هنرمندان» در کنار «بعثت مردمی»، بیان کرد: یکی از نکاتی که در بیانات رهبر انقلاب مطرح شده، این بود که در کنار بعثت مردمی، به بعثت هنرمندان هم نیاز داریم. آنچه امروز در فضای روایت هنری وداع با رهبر شهید در حال شکل‌گیری است، نمایی روشن از همین بعثت هنرمندان است.

وی افزود: در گفتگوهایی که با دوستان داشتیم و با مشاهده فعالیت‌هایی که انجمن سینمای جوانان ایران در حوزه روایت هنری و ملی مراسم وداع با رهبر شهید انجام می‌دهد، می‌توان شکوفه‌های این بعثت را به‌وضوح مشاهده کرد.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: این روزها حدود ۲۰۰ هنرمند به‌صورت مستقیم در حال ثبت و تصویرگری مراسم وداع هستند و هم‌زمان اعضا و فیلمسازان انجمن سینمای جوانان ایران در بیش از ۱۵۰ شهر و روستا این رویداد تاریخی را روایت و مستندسازی می‌کنند.

صالحی ادامه داد: علاوه بر این، شبکه روایت تصویری در شهرهای قم، مشهد و کشور عراق نیز فعال است و این گستره فعالیت، نشان می‌دهد که بعثت هنرمندان نیز در حال تحقق و گسترش است.

وی تأکید کرد: آنچه به برکت خون مطهر رهبر شهید در عرصه روایت تصویری وداع ایشان در حال وقوع است، بذری است که امروز کاشته می‌شود و شکوفه‌هایی است که می‌تواند زمینه‌ساز اتفاقات بزرگ‌تر و ماندگارتری در عرصه هنر انقلاب و روایت‌های ملی باشد.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در پایان عنوان کرد: از همه دوستان‌مان در انجمن سینمای جوانان ایران، سازمان سینمایی، بهروز شعیبی و تمامی کسانی که برای تحقق این بعثت هنرمندان در گستره‌ای وسیع تلاش می‌کنند، صمیمانه تشکر می‌کنم و امیدوارم این مسیر با قدرت و اثرگذاری بیشتری ادامه پیدا کند.