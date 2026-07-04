https://mehrnews.com/x3cv9X ۱۳ تیر ۱۴۰۵، ۱۷:۲۲ کد مطلب 6879254 استانها آذربایجان غربی استانها آذربایجان غربی ۱۳ تیر ۱۴۰۵، ۱۷:۲۲ تصاویری از ورود زائران ترکیه ای تشییع رهبر شهید در مرز بازرگان ارومیه - تعدادی از زائران تشییع رهبر شهید انقلاب از مرز بازرگان برای حضور در مراسم وارد کشور شدند. دریافت 28 MB کد مطلب 6879254 کپی شد مطالب مرتبط انگشتری که مرا به آسمانها میبرد؛ روایت شاعر از رهبر شهید اسکندری: آیین بزرگداشت قائد شهید امت در تبریز برگزار میشود بدرقه ۵۰۰ زائر سیریکی در آستانه تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب شهادت رهبرمان آغاز مرحلهای نوین در مسیر اعتلای ایران است بازدید از شعب کشیک و خدمترسان به عزاداران قائد شهید امت حضور دشمنشکن در تشییع امام شهید تکمیلکننده حماسه ملت ایران است برچسبها ترکیه تشییع رهبر شهید انقلاب مرز بازرگان
نظر شما