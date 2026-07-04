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۱۳ تیر ۱۴۰۵، ۱۷:۲۲

تصاویری از ورود زائران ترکیه ای تشییع رهبر شهید در مرز بازرگان

تصاویری از ورود زائران ترکیه ای تشییع رهبر شهید در مرز بازرگان

ارومیه - تعدادی از زائران تشییع رهبر شهید انقلاب از مرز بازرگان برای حضور در مراسم وارد کشور شدند.

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کد مطلب 6879254

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