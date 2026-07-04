به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله علیرضا اعرافی، مدیر حوزه‌های علمیه کشور، در پیام تصویری خود ضمن تسلیت ایام عزای حسینی و شهادت امام شهید و دیگر شهدای عزیز، اظهار کرد: آنچه در این جنگ سوم گذشت، یک اتفاق بزرگ تاریخی و یک اسطوره عظیم تمدنی بود که ملت ایران و محور مقاومت آن را آفرید.

وی با تجلیل از نقش نیروهای مسلح و جبهه مقاومت، گفت: عناصر مقاومت، مجاهدت‌های نیروهای مسلح و محور مقاومت، همگی نقش‌آفرین بودند، اما موتور محرک، قلب مولد و نیروی اصلی این حماسه، ملت بزرگ و شریف ایران بود که این افتخار بزرگ را رقم زد.

عضو فقهای شورای نگهبان با اشاره به حضور مستمر مردم در صحنه‌های مختلف، تصریح کرد: این منظومه حضورهای مردمی، این جهاد عظیم، سلسله موکب‌ها و حضورهای خیابانی، امروز با حلقه‌ای مکمل به هم متصل خواهد شد؛ حلقه‌ای که ضامن سعادت، اقتدار و پیشرفت کشور خواهد بود.

آیت‌الله اعرافی افزود: این حلقه مکمل، حضور در مراسم تشییع و وداع با امام شهید، تجدید میثاق با ولایت فقیه و رهبر معظم انقلاب، اعلام همبستگی دوباره و تکمیل زنجیره حضورهای مردمی است.

وی با دعوت از همه اقشار جامعه برای حضور در این مراسم تأکید کرد: در وداع با امام شهیدمان، تشییع پیکر مطهر ایشان و مراسم‌های پس از آن، باید همه آنچه را در این چهار ماه رقم خورد، با حضوری بسیار پرشکوه، چشمگیر، دشمن‌شکن و وحدت‌آفرین تکمیل کنیم. این انتظاری است که از روحانیت معظم، دانشگاهیان بزرگوار، جوانان عزیز، مردان و زنان غیور و دلیر و همه آحاد ملت ایران اسلامی می‌رود.

مدیر حوزه‌های علمیه کشور در پایان ابراز امیدواری کرد: با شور و شوق ملت عزیز و پرافتخار ایران اسلامی، شاهد حماسه‌ای نو، اسطوره‌ای تازه از مقاومت و تقویت زنجیره مقاومت در ایران، منطقه، لبنان، عراق، یمن و دیگر کشورهای اسلامی باشیم.