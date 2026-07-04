به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام میکائیل اسکندری عصر یکشنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران اظهار کرد: همزمان با برگزاری مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی ایران در تهران، آیین بزرگداشت «قائد شهید امت، حضرت آیت‌الله سیدعلی حسینی خامنه‌ای (قدس سره)» روز دوشنبه ۱۵ تیرماه ۱۴۰۵ در تبریز برگزار می‌شود.

وی افزود: این مراسم از ساعت ۱۰ صبح با تشکیل دسته‌های عزاداری از میدان ساعت آغاز شده و عزاداران پس از حرکت به سمت مصلای اعظم حضرت امام خمینی(ره) تبریز، در آیین بزرگداشت شرکت خواهند کرد.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی آذربایجان‌شرقی با دعوت از اقشار مختلف مردم برای حضور در این مراسم، گفت: از مسئولان دستگاه‌های اجرایی، فرمانداران، مدیران، شوراهای اسلامی، سازمان‌ها، نهادها، شرکت‌ها، مراکز علمی، فرهنگی، نظامی و انتظامی و عموم مردم دعوت می‌شود تا با حضور پرشور خود، ضمن ادای احترام به مقام شامخ شهدای اقتدار انقلاب اسلامی، در این آیین معنوی شرکت کنند.

اسکندری تأکید کرد: حضور گسترده مردم در این مراسم، تجدید میثاق با آرمان‌های انقلاب اسلامی و پاسداشت مجاهدت‌ها و ایثار شهدای اقتدار خواهد بود.