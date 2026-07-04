به گزارش خبرگزاری مهر، مدیرعامل بانک مسکن در این بازدیدها با حضور در شعب میرداماد و میدان ونک تهران، از نزدیک در جریان نحوه ارائه خدمات بانکی به مراجعان قرار گرفت و ضمن گفتوگو با کارکنان، از تلاشهای آنان برای تداوم خدمترسانی در این ایام قدردانی کرد.
دکتر خورسندیان همچنین از شعب مستقر در مسیر برگزاری مراسم وداع و تشییع پیکر مطهر قائد شهید امت که با برپایی موکبهای خدمترسانی، پذیرایی و ارائه خدمات فرهنگی از عزاداران استقبال میکنند، بازدید کرد و روند ارائه خدمات به شرکتکنندگان در این مراسم را مورد بررسی قرار داد.
مدیرعامل بانک مسکن در حضور میدانی خود، ضمن تأکید بر ضرورت ارائه خدمات مطلوب، تکریم مردم و عزاداران و حفظ کیفیت خدمترسانی، از همکاران خواست با برنامهریزی منسجم و روحیه جهادی، پاسخگوی نیازهای مراجعان و شرکتکنندگان در مراسم باشند.
گفتنی است همزمان با برگزاری مراسم وداع و تشییع پیکر مطهر قائد شهید امت، هشت شعبه بانک مسکن در مدیریتهای شعب مناطق شرق، غرب و مرکز تهران شامل شعب ایرانمهر، امامت، تهراننو، انقلاب، کارگر جنوبی، بلوار کشاورز، آزادی و صنعتی شریف، در کنار ارائه خدمات بانکی، با برپایی امکانات خدمترسانی، پذیرایی و ارائه خدمات فرهنگی، میزبان عزاداران و شرکتکنندگان در این مراسم هستند.
گفتنی است بانکمسکن در یک برنامه ریزی گسترده در استانهای تهران، قم و مشهد مقدس به زائران و عزاداران رهبر شهید خدمات ارائه می دهد
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