پوشش زنده مراسم وداع و تشییع رهبر شهید از «شبکه خبر ۲»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از قرارگاه تشییع رسانه ملی، همزمان با برگزاری مراسم وداع و تشییع شهید آیت الله سیدعلی خامنه ای (مدظله العالی)، «شبکه خبر ۲» با برنامه‌ریزی ویژه و هویت بصری متفاوت، به شبکه اختصاصی پوشش زنده این رویداد عظیم تبدیل شده است.

در این پوشش ویژه، تمامی افزونه‌های تصویری و نوشتاری حذف شده و تصاویر به صورت تک‌ قاب و به شکل شبانه‌روزی در اختیار مخاطبان قرار می‌گیرد تا بینندگان بدون هیچ‌گونه مداخله گرافیکی، در جریان لحظه‌ به‌ لحظه مراسم قرار گیرند.

در این پخش زنده، با بهره‌گیری از دوربین‌های متعدد مستقر در مسیرها و محل‌های برگزاری مراسم از جمله مصلای امام خمینی (ره) و انتخاب دقیق قاب‌ها از میان تصاویر گسترده موجود، شاخص‌ترین و باکیفیت‌ترین تصاویر همراه با صدای زنده برای مخاطبان پخش می‌شود.

همچنین «شبکه خبر ۲» به صورت اختصاصی بهترین تصاویر مراسم و آئین‌هایی را که در شهرهای مختلف کشور و نیز کشور عراق، برگزار می شود نیز به صورت زنده روی آنتن می‌برد.

«شبکه خبر ۲» در ایام برگزاری مراسم وداع و تشییع، به شبکه اختصاصی پوشش زنده این رویداد ملی و فراملی تبدیل شده و به صورت شبانه روزی، لحظه‌ به‌ لحظه همراه مخاطبان خواهد بود.