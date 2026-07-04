ظرفیت اسکان در مشهد به یک میلیون و ۷۰۰ هزار نفر شب افزایش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی شاد از آمادگی کامل زیرساختهای اسکان و پشتیبانی برای میزبانی از زائران خبر داد.
دبیر کمیته اطلاع رسانی ستاد بدرقه امام شهید ایران در خراسان رضوی گفت: ظرفیت اسکان در مشهد با آمادهسازی نزدیک به ۸ هزار مرکز اقامتی در سطوح رسمی، موقت و اضطراری، به حدود یک میلیون و ۷۰۰ هزار نفر-شب افزایش یافته است.
وی افزود: این ظرفیت با مشارکت گسترده مردمی و از طریق پویشهای «هر خانه یک زائرسرا»، «مسجدنا» و «هممحله امام رضا(ع)» فراهم شده و زائران برای دریافت راهنمایی میتوانند بهصورت شبانهروزی با سامانه پاسخگویی ۰۵۱۳۷۰۴۵ تماس بگیرند.
شاد همچنین با اشاره به تمهیدات خدماتی گفت: یکهزار و ۵۰۰ موکب و ایستگاه صلواتی در پیرامون حرم مطهر رضوی مستقر میشوند تا خدمات پذیرایی، فرهنگی، راهنمایی و درمانی ارائه کنند.
به گفته دبیر کمیته اطلاع رسانی ستاد بدرقه امام شهید ایران در خراسان رضوی ، تأمین مستمر برق، آب و سوخت نیز با استقرار ۱۵۰تانکرهای ثابت و سیار و سامانههای پشتیبان، بدون وقفه انجام خواهد شد.
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