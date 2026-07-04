مصیبت شهادت امام شهید تمامی کشورهای اسلامی را متأثر ساخت

به گزارش خبرنگار مهر، محمد محقق در همایش بین‌المللی امام خامنه ای؛ جاویدان مقاومت در سالن اجلاس سران تهران، ضمن تسلیت شهادت حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای و دیگر شخصیت‌های بزرگ نظامی و سیاسی کشورمان به دولت و ملت ایران اظهار کرد: این مصیبت تنها متعلق به ایران نبود، بلکه تمامی کشورهای اسلامی و همسایگان ایران را نیز متأثر ساخت.



وی افزود: انقلاب اسلامی ایران، انقلابی اعتقادی و دینی بود و انقلاب اسلامی افغانستان با آن پیوندی عمیق و ناگسستنی داشت.

محقق بیان کرد: ۳۵ سال پیش ملت افغانستان در برابر اشغال اتحاد شوروی به پیروزی رسید و رهبران انقلاب اسلامی ایران در کنار ملت افغانستان ایستادند و در این پیروزی نقش ایفا کردند. شخصیت شهید انقلاب اسلامی ایران در حمایت از ملت افغانستان، نهضت‌های اسلامی منطقه، مقاومت فلسطین و لبنان در برابر اسرائیل، نقشی برجسته و تعیین‌کننده داشت.



وی اظهار کرد: رهبر شهید حزب وحدت اسلامی افغانستان در دوران نهضت اسلامی با امام خمینی(ره) همکاری داشت و در ایران، پناهگاه، وی منزل آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای بود.

وی ادامه داد: ایشان از شاگردان آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای بود و اندیشه‌ها و دیدگاه‌های وی را منتقل می‌کرد.