جعفر میعادفر، در گفتگو با خبرنگار مهر با تشریح آخرین اقدامات امدادی و درمانی، از ارائه خدمات به حدود ۶ هزار نفر از شب گذشته تاکنون خبر داد و گفت: خوشبختانه وضعیت عمومی زائران پایدار است.

وی اظهار کرد: از شب گذشته تا این لحظه، حدود ۶ هزار نفر به بیمارستان‌های صحرایی، پایگاه‌های اورژانس، اتوبوس‌آمبولانس‌ها و آمبولانس‌های مستقر مراجعه کرده‌اند و خدمات درمانی لازم را دریافت کرده‌اند.

میعادفر افزود: در این مدت، حدود ۹۲۹ نفر به دلیل بی‌حالی که احتمالاً ناشی از گرمای هوا بوده است، تحت سرم‌درمانی قرار گرفتند و خوشبختانه همگی در وضعیت مطلوبی هستند.

رئیس سازمان اورژانس کشور با اشاره به انتقال بیماران به مراکز درمانی گفت: تاکنون ۱۷ نفر از داخل محل برگزاری مراسم به مراکز درمانی منتقل شده‌اند. همچنین در خارج از مصلی نیز در مجموع ۳۹ نفر برای انجام اقدامات درمانی به مراکز درمانی اعزام شده‌اند.

میعادفر با تأکید بر آمادگی کامل نیروهای امدادی خاطرنشان کرد: همکاران اورژانس در نقاط مختلف داخل و خارج از مصلی مستقر هستند. پزشکان متخصص، تیم‌های اورژانس و همچنین تیم‌های بهداشت محیط نیز در محل اسکان زائران حضور دارند و نظارت کامل و دقیقی بر آب آشامیدنی، طبخ غذا و محل اسکان زائران انجام می‌دهند.

وی ادامه داد: از مجموع مراجعات به هفت بیمارستان صحرایی، حدود ۴ هزار نفر خدمات درمانی دریافت کرده‌اند و ۲۲ نفر نیز پس از ارزیابی برای ادامه روند درمان به مراکز درمانی ارجاع و منتقل شده‌اند.

رئیس سازمان اورژانس کشور در پایان تأکید کرد: شرایط موجود پایدار است و خدمات امدادی و درمانی با آمادگی کامل در حال ارائه به زائران است.