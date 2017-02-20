تلاش ما حفظ روند پیروزیهایمان در تمام بازیها است

به گزارش خبرنگار مهر، هماد سامری عصر امروز پس از پیروزی تیمش مقابل تیم شیمیدر تهران در جمع خبرنگاران افزود: دیدار امروز، بازی خوب و سطح بالایی بود، تیم شیمیدر نسبت به دور رفتی که با این تیم بازی داشتیم تغییرات زیادی داشت و به مراتب تیم بهتری بودند.

وی اظهار کرد: ما نیز در ادامه روند پیشینی که داشتیم، توانستیم نیم فصل دوم را بدون باخت به پیش ببریم و برای حضور مقتدرانه در مرحله دوم گروهی که پنج تیم حضور دارند، نیز آماده می شویم.

سامری با ابراز امیدواری از اینکه بتوانیم روند پیروزیهایمان را تا مسابقات غرب آسیا ادامه دهیم، تصریح کرد: به داورها همیشه احترام گذاشته ایم و در مورد مسائل داوری هم هیچگاه نظر نمی دهیم و صحبتی نمی کنیم.

سرمربی تیم بسکتبال پالایش نفت آبادان در خصوص بازی روز پنجشنبه تیمش مقابل تیم نیروی زمینی گفت: از آنجایی که امتیازات کسب شده در مرحله بعد نیز محاسبه می شود و ما نیز چهار امتیاز نسبت به تیم دوم داریم لذا از یک حاشیه امنی برخور داریم اما باز هم با تمام توان در هر چهار بازی پیش رو ظاهر می شویم و امیدواریم این بازیها برایمان بهترین تدارک برای آماده سازی تیمی برای حضور پرقدرت در مسابقات غرب آسیا باشد.

سامری در پاسخ به اینکه از یک سهمیه ملی باقی مانده برای گرفتن بازیکن استفاده می کنید یا خیر، افزود: تا این مرحله کار تیمی مان را با همین بازیکنان به پیش برده ایم و بازیکنانی که بیرون هستند به عنوان بازیکنان خارجی حساب می شوند و نمی توانیم به عنوان سهمیه ملی داشته باشیم، در زمان حاضر همین روند وجود دارد و ادامه خواهد داشت.