عملیات موفق پلیس مرکزی؛ دستگیری۵۳ قاچاقچی و کشف۲۴۰ کیلوگرم مواد مخدر

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار فرزاد تاجره ظهر اظهار کرد: مأموران پلیس با بسیج امکانات سازمانی و اجرای عملیات‌های هوشمندانه، موفق شدند ضمن کشف بیش از ۱۰۱ کیلوگرم انواع مواد مخدر (تریاک و مواد صنعتی) و ۱۶۵۰ عدد قرص غیرمجاز، ۵۳ نفر از عناصر اصلی تهیه و توزیع مواد مخدر را در استان مرکزی شناسایی و دستگیر کنند.

وی با اشاره به اقدامات پلیس در راستای ارتقای امنیت اجتماعی افزود: در ادامه اجرای این طرح، ۷۸ نفر از معتادان متجاهر که حضورشان در معابر و پارک‌ها موجب سلب آسایش عمومی شده بود، جمع‌آوری و برای طی فرآیند درمان به مراکز بازپروری و ترک اعتیاد منتقل شدند.

فرمانده انتظامی استان مرکزی تصریح کرد: در راستای ضربه به بنیان‌های اقتصادی قاچاقچیان و مسدودسازی چرخه حمل و توزیع، هشت دستگاه خودرو و ۲ دستگاه موتورسیکلت مرتبط با فعالیت‌های مجرمانه متهمان نیز توقیف و به پارکینگ منتقل شد.

سردار تاجره در بخش دیگری از سخنان خود به موفقیت عملیات مشترک پلیس استان مرکزی با پلیس استان کرمان اشاره کرد و گفت: مأموران مبارزه با مواد مخدر استان مرکزی با انجام اقدامات اطلاعاتی شبانه‌روزی، موفق به شناسایی یکی از قاچاقچیان عمده در استان کرمان شدند که قصد انتقال محموله‌ای سنگین را داشت.

این مقام ارشد انتظامی ادامه داد: با هماهنگی دقیق عملیاتی و همکاری پلیس کرمان، متهم در یک عملیات پیچیده پلیسی حین انتقال مواد دستگیر شد.

وی گفت: در این عملیات، مقدار ۱۲۰ کیلو و ۵۰۰ گرم تریاک و ۱۹ کیلو و ۲۵۰ گرم سایر مواد مخدر از خودروی متهم کشف و ضبط شد و پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.

سردار تاجره با تأکید بر اینکه مبارزه با پدیده شوم مواد مخدر و برخورد قاطعانه با مخلان نظم و امنیت عمومی اولویت اصلی پلیس است،گفت: تأمین امنیت پایدار در سطح جامعه، نیازمند مشارکت و همراهی مستمر شهروندان است که انتظار می‌رود شهروندان هرگونه فعالیت مشکوک در حوزه مواد مخدر را در اسرع وقت از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند تا اقدامات لازم در کمترین زمان صورت پذیرد.