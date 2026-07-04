دنیا عشق ملت ایران به قائد شهید را در مراسم تشییع خواهد دید

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسین معروفی، معاون فرهنگی، اجتماعی و رسانهای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، بعد از ظهر امروز (شنبه، ۱۳ تیر) در حاشیه مراسم وداع با پیکر رهبر شهید انقلاب در جمع خبرنگاران، با بیان اینکه اهمیت مراسم وداع، اقامه نماز و تشییع رهبر شهید انقلاب بر هیچکس پوشیده نیست، اظهار کرد: این مراسم، یک تشییع معمولی نیست؛ بلکه تشییع جان ملت ایران، هویت ملت ایران، حقیقت ملت ایران، عزت، شرف و بزرگی ملت ایران است. این آیین، تشییع دیدهبان تیزبین جهان اسلام، معمار بزرگ جبهه مقاومت، هدایتکننده جبهه مقاومت و مرکز ثقل وحدت مسلمانان است.
وی افزود: رهبر و قائد شهید ما تنها متعلق به ملت بزرگ ایران نبود، بلکه به همه جهان اسلام و همه آزادگان دنیا تعلق داشت. امروز و در ادامه مراسم تشییع در تهران، قم، مشهد و همچنین نجف، همگان خواهند دید که ملت بزرگ ایران با هر نگاه سیاسی، هر قومیت و هر مذهب، دل در گرو این امام عظیمالشأن داشته و دارند و کینه مقدس نسبت به دشمنان را در وجود خود برای خونخواهی امام بزرگ و قائد شهید ملت ایران حفظ خواهند کرد.
معاون فرهنگی، اجتماعی و رسانهای سپاه با تأکید بر اینکه ملت ایران، ملتی تاریخساز است، تصریح کرد: این ملت، این رویداد بزرگ را به یک حرکت تاریخساز تبدیل خواهد کرد و به همه دنیا ثابت میکند که نسبت امت با امام چیست. اینجا دیگر موضوع نگاههای سیاسی، قومی و مذهبی مطرح نیست؛ بلکه سخن از حقیقت دین خدا، مکتب اهلبیت(ع)، بستر ظهور، انقلاب اسلامی، انسانیت و هویت ملی است.
سردار معروفی ادامه داد: ملت بزرگ، عزیز و نازنین ایران، تشییع امام خود را به استمرار انقلاب اسلامی، استمرار ولایت، تجدید بیعت با ولایت و اعلام انزجار از رژیم صهیونیستی و آمریکا و خونخواهی امام خود از دشمنان ایران، اسلام و اهلبیت(ع) تبدیل خواهد کرد. این مراسم همچنین جلوهای از یکپارچگی ایران بزرگ خواهد بود تا دشمنان دیگر جرئت نگاه طمعآلود به این سرزمین، این ملت و این مردم عزیز را نداشته باشند.
وی خاطرنشان کرد: این تشییع، پیامها و دستاوردهای بزرگی خواهد داشت. همانگونه که پس از پایان جنگ تحمیلی و پذیرش قطعنامه ۵۹۸، حضرت امام خمینی(ره) بر حفظ «کینه مقدس» نسبت به دشمنان تأکید کردند، امروز نیز خونخواهی رهبر شهید، حفظ روحیه مقاومت و تقویت انسجام ملی، از برکات این حضور عظیم مردمی خواهد بود.
معاون فرهنگی، اجتماعی و رسانهای سپاه در بخش دیگری از سخنان خود، نقش رسانهها را در این مقطع تاریخی بسیار تعیینکننده دانست و گفت: رسانهها تنها وظیفه اطلاعرسانی ندارند و اطلاعرسانی، بخش کوچکی از مأموریت آنان است. وظیفه اصلی رسانهها، جهتدهی، تبیین، هدایت افکار عمومی، همافزایی، تولید وحدت و تقویت انسجام ملی است.
وی افزود: رسانهها باید امیدآفرینی کنند، چرا که امید از جنود الهی و ناامیدی از ابزارهای دشمن است. همچنین رسانهها وظیفه دارند در این مقطع، دشمنشناسی و امامشناسی را ترویج کنند و ابعاد شخصیت بزرگ رهبر شهید را که هنوز بخشهایی از آن برای بسیاری ناشناخته مانده است، برای افکار عمومی تبیین کنند. در کنار آن، معرفی و تبیین جایگاه رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز از مسئولیتهای مهم رسانههاست.
سردار معروفی با تأکید بر اینکه رسانهها قدرتی معجزهگر دارند، اظهار کرد: رسانهها میتوانند با یک حرکت بزرگ رسانهای، عملیات روانی دشمن را خنثی کنند، استحکام درونی کشور را افزایش دهند و با رویکردی فعال و آفندی، دشمن را وادار به پاسخگویی کنند، نه اینکه خود در موضع پاسخگویی قرار گیرند.
وی در پایان گفت: رسالت رسانهها تنها اقدامات ایجابی نیست، بلکه باید در عرصه سلبی نیز به دشمن بتازند، عملیات رسانهای انجام دهند، دشمن را به عقب برانند و او را در میدان رسانهای تعقیب کنند. شما اصحاب رسانه در این چند روز میتوانید زیبایی، عظمت، وحدت و شکوه ملت بزرگ ایران را به بهترین شکل به تصویر بکشید.
نظر شما