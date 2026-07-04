به گزارش خبرنگار مهر احسان مهاجری شامگاه شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به آیین وداع و تشییع رهبر شهید اظهار کرد: نصب گسترده پرچمهای پویش، بیلبوردها و بنرهای مزین به تصویر رهبر شهید و شعارهای مرتبط در معابر و میادین اصلی شهر انجام شد تا فضای شهری متناسب با این مناسبت بزرگ آمادهسازی شود.
وی افزود:موکب پذیرایی از زائران و کاروانهای عبوری در میدان قاضی زاهد برپا شد و با هدف خدمترسانی به عزاداران، موکب دیگری نیز در بلوار ولیعصر(عج) راهاندازی خواهد شد.
شهردارگلپایگان یادآور شد: پشتیبانی و تأمین امکانات مورد نیاز موکب سپهبد شهید حاج حسین سلامی مستقر در تهران مشارکت فعال داشت و در برگزاری مراسم تجمع، وداع و عزاداری مردم در میدان امام خامنهای گلپایگان نیز همکاری مؤثر و همهجانبهای ارائه کرد.
به گفته وی:بهرهگیری از ظرفیتهای رسانهای شهرداری برای اطلاعرسانی، پوشش و انعکاس اخبار و برنامههای مرتبط با این آیینها و نیز برنامهریزی و اعزام پرسنل برای حضور در مراسم وداع و تشییع از دیگر اقدامات انجامشده در این ایام بود.
مهاجری با تأکید بر رسالت انقلابی و مردمی مجموعه مدیریت شهری افزود: شهرداری گلپایگان، همگام با سایر دستگاههای اجرایی شهرستان، با تمام توان و ظرفیت در خدمت برگزاری هرچه باشکوهتر این آیینها حضور داشته و خدمترسانی به مردم و زائران را افتخاری ارزشمند برای خود میداند.
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