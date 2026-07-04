به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ پاسدار مصطفی دودانگه، با دعوت از مردم برای مشارکت در پویش «#باید_برخاست» اظهار کرد: ثبت لحظات و روایت‌های مردمی از وداع با رهبر شهید، اقدامی ارزشمند است. حضور مردم در این پویش، نشان‌دهنده نقش‌آفرینی آنان در ماندگار کردن این رویداد تاریخی خواهد بود.

وی افزود: از تمامی علاقه‌مندان استان زنجان دعوت می‌کنیم آثار خود را در قالب عکس، فیلم و دل‌نوشته به این پویش ارسال کنند. هر شرکت‌کننده می‌تواند حداکثر سه اثر به همراه نام و نام خانوادگی، نام شهر و شماره تلفن خود از طریق پیام‌رسان ایتا به شناسه @asgari_fa6 ارسال کند.

دودانگه با اشاره به شرایط فراخوان خاطرنشان کرد: مدت زمان فیلم‌های ارسالی نباید بیش از ۳۰ ثانیه باشد و عکس‌ها و فیلم‌ها باید به‌صورت افقی (Landscape) تهیه و ارسال شوند. همچنین آخرین مهلت ارسال آثار ۳۰ تیرماه است.

مدیر روابط عمومی سپاه انصارالمهدی (عج) استان زنجان تصریح کرد: به قید قرعه به سه اثر برتر جوایزی اهدا خواهد شد و آثار منتخب در صفحات رسمی خبرگزاری بسیج استان زنجان منتشر می‌شوند.

وی با دعوت از مردم برای مشارکت گسترده در این پویش گفت: امیدواریم با همراهی مردم مؤمن و انقلابی استان زنجان، مجموعه‌ای ارزشمند از تصاویر، فیلم‌ها و دل‌نوشته‌ها گردآوری شود تا این خاطره تاریخی به بهترین شکل ثبت و ماندگار شود. علاقه‌مندان می‌توانند برای اطلاع از اخبار و مشاهده آثار منتخب، به کانال رسمی خبرگزاری بسیج استان زنجان در پیام‌رسان ایتا به نشانی

https://eitaa.com/basijzn مراجعه کنند.