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۱۴ تیر ۱۴۰۵، ۰:۵۷

همخوانی سرود «باید برخاست» در اجتماع شبانه مردم کرمانشاه

همخوانی سرود «باید برخاست» در اجتماع شبانه مردم کرمانشاه

کرمانشاه - مردم کرمانشاه سرود بدرقه رهبر شهید را در اجتماع شبانه همخوانی کردند.

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کد مطلب 6879540

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