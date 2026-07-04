https://mehrnews.com/x3cvhN ۱۴ تیر ۱۴۰۵، ۰:۵۷ کد مطلب 6879540 استانها کرمانشاه استانها کرمانشاه ۱۴ تیر ۱۴۰۵، ۰:۵۷ همخوانی سرود «باید برخاست» در اجتماع شبانه مردم کرمانشاه کرمانشاه - مردم کرمانشاه سرود بدرقه رهبر شهید را در اجتماع شبانه همخوانی کردند. دریافت 20 MB کد مطلب 6879540 کپی شد مطالب مرتبط صد و بیست و دومین اجتماع نحن منتقمون مردم کرمانشاه مداحی در اجتماع شبانه مردم کرمانشاه در رثای رهبر شهید رجز خوانی و شور حماسی مردم کرمانشاه در اجتماع شبانه رجزخوانی همراه با شور حماسی در اجتماع شبانه مردم کرمانشاه صد و بیست و یکمین اجتماع نحن منتقمون مردم کرمانشاه برچسبها جمهوری اسلامی ایران رهبر شهید کرمانشاه
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