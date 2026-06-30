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۱۰ تیر ۱۴۰۵، ۱:۲۹

رجز خوانی و شور حماسی مردم کرمانشاه در اجتماع شبانه

رجز خوانی و شور حماسی مردم کرمانشاه در اجتماع شبانه

کرمانشاه- مردم کرمانشاه در صد و دومین اجتماع نحن منتقمون، با ایجاد شور حماسی به رجز خوانی پرداختند.

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کد مطلب 6875886

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