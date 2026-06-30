https://mehrnews.com/x3csMd ۱۰ تیر ۱۴۰۵، ۱:۲۹ کد مطلب 6875886 استانها کرمانشاه استانها کرمانشاه ۱۰ تیر ۱۴۰۵، ۱:۲۹ رجز خوانی و شور حماسی مردم کرمانشاه در اجتماع شبانه کرمانشاه- مردم کرمانشاه در صد و دومین اجتماع نحن منتقمون، با ایجاد شور حماسی به رجز خوانی پرداختند. دریافت 29 MB کد مطلب 6875886 کپی شد مطالب مرتبط عزاداری مردم لاهیجان در صد و بیست و دومین تجمع شبانه الوند در شب ۱۲۲؛ تداوم حضور مردمی در فضای معنوی محرم روایت صد و بیست و دوم حضور میدانی رودسریها در خیابان برچسبها کرمانشاه تجمع مردمی رجزخوانی
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