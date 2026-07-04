تشییع رهبر شهید یک نبرد علیه نظام سلطه است

به گزارش خبرنگار مهر، کیامرث حاجی‌زاده شامگاه شنبه در مراسم بدرقه کاروان‌های اعزامی خوزستان به مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی، حضور میلیونی مردم ایران و کشورهای همسایه به ویژه عراق را نمایش قدرت نظام اسلامی دانست و اظهار کرد: همه ما باید در این میدان حضور فعال داشته باشیم و هرگونه اقدام خارج از این میدان، همراهی با دشمنان نظام است.

وی با اشاره به فداکاری‌های رهبر شهید در راه نظام اسلامی افزود: رهبر شهید انقلاب اسلامی در سال‌ها خدمت خالصانه به جمهوری اسلامی ایران، جان باارزش خود را فدای تمامیت ارضی و اقتدار این نظام کرد؛ ما یاد و خاطره سرداران شهید و همه مردان و زنان شهید که جان خود را در دفاع مقدس و راه حق فدا کردند، گرامی می‌داریم.

معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی استانداری خوزستان با تاکید بر لزوم حفظ اتحاد و انسجام ملی در شرایط کنونی تصریح کرد: هیچ‌کس حق ندارد تلاش‌ها و مجاهدت‌های فرزندان این مرز و بوم را به سود گروه و تفکر خود مصادره کند. در طول تاریخ ایران، بر اثر بی‌تدبیری‌ها بخش‌هایی از کشور جدا شد، بنابراین اکنون نباید دستاوردهای این نظام اسلامی به سود افراد خاص مصادره شود.

وی با اشاره به بسیج امکانات برای حضور حداکثری مردم در این آیین بزرگ بیان کرد: روند اعزام مردم خوزستان به تهران از شنبه شب آغاز شده و تا یکشنبه شب ادامه خواهد داشت.