گزارش عملیات اجرایی سیاست پولی بانک مرکزی منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، بانک مرکزی اعلام کرد: با توجه به پیشبینی وضعیت نقدینگی در بازار بینبانکی، موضع عملیاتی این بانک در هفته جاری «توافق بازخرید» بود. بر این اساس، بانک مرکزی در چارچوب اجرای عملیات بازار باز، در قالب دو ابزار «توافق بازخرید» به مبلغ ۵۰۰.۰ هزار میلیارد ریال و «خرید قطعی» اقدام کرد.
بر اساس گزارش عملیات اجرایی سیاست پولی مورخ ۱۶ تیرماه ۱۴۰۵، بانک مرکزی در چارچوب مدیریت ذخایر مورد نیاز بازار بینبانکی ریالی، عملیات بازار باز را بهصورت هفتگی و موردی اجرا میکند. موضع عملیاتی این بانک شامل خرید یا فروش اوراق مالی اسلامی دولتی از طریق ابزارهای موجود، بر مبنای پیشبینی وضعیت ذخایر در بازار بینبانکی و با هدف کاهش نوسانات نرخ بازار بینبانکی حول نرخ هدف، از طریق انتشار اطلاعیه در سامانه بازار بینبانکی (تابا) اعلام میشود.
بر این اساس، بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی میتوانند در راستای مدیریت نقدینگی خود، تا پایان مهلت تعیینشده، سفارشهای خود را از طریق سامانه بازار بینبانکی (تابا) ثبت کنند. در حراج این هفته عملیات بازار باز نیز بانک مرکزی از دو ابزار «خرید قطعی» و «توافق بازخرید» استفاده کرد که نتایج آن به شرح زیر است:
الف) خرید قطعی
بانک مرکزی اعلام کرد که در حراج خرید قطعی عملیات بازار باز، پیشنهادی از سوی بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی دریافت نشد.
ب) توافق بازخرید
همچنین بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی میتوانند در روزهای شنبه تا چهارشنبه، از اعتبارگیری قاعدهمند (دریافت اعتبار با وثیقه از بانک مرکزی در قالب توافق بازخرید با نرخ سقف دالان نرخ سود ۲۴ درصد و مطابق با ضوابط تعیین شده) مشروط به در اختیار داشتن اوراق مالی اسلامی دولتی استفاده کنند که نتیجه آن به شرح زیر است:
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