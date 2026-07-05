القاعده مسئولیت حملات به مواضع ارتش مالی را بر عهده گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه روسیا الیوم، گروه «نصرة الاسلام والمسلمین» وابسته به گروه تروریستی القاعده در غرب آفریقا، مسئولیت مجموعه‌ای از حملات به مواضع نظامی در کشور مالی را بر عهده گرفت.

این بیانیه و اعتراف از طریق کانال‌های رسانه‌ای رسمی این گروه منتشر شده است.

پیش از این، دولت مالی از حملات شورشیان در شمال این کشور خبر داده بود که شهرهای اصلی را هدف قرار داده بودند.

در همین رابطه، ارتش مالی شنبه اعلام کرد که چندین شهرک در سراسر شمال این کشور، از جمله دو شهر اصلی و مهم «گائو» و «سیواره»، هدف حملات شورشیان قرار گرفته‌اند.

کشور مالی پیش از این نیز با شورش‌های مسلحانه عناصر وابسته به گروه القاعده و داعش و همچنین شورش‌های تجزیه‌طلبانه در مناطق شمالی خود روبه رو بوده است.