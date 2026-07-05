 ۲ موتورسیکلت سنگین ۶۰ میلیارد ریالی در اصفهان توقیف شد

سرهنگ مهدی سبحانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در راستای اجرای طرح‌های مقابله با قاچاق کالا و برخورد قاطع با وسایل نقلیه فاقد مجوز قانونی، مأموران پلیس امنیت اقتصادی استان اصفهان با انجام اقدامات فنی و اطلاعاتی دقیق، از فعالیت فردی در زمینه نگهداری و تردد موتورسیکلت‌های سنگین قاچاق مطلع شدند و رسیدگی به این موضوع را به صورت ویژه در دستور کار قرار دادند

وی افزود: مأموران پلیس پس از هماهنگی با مرجع قضایی و انجام بررسی‌های تخصصی میدانی، محل نگهداری این وسایل نقلیه را شناسایی و در یک عملیات هماهنگ، دو دستگاه موتورسیکلت سنگین مدل هوندا CB1000 را توقیف کردند.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان اصفهان با بیان اینکه در بررسی‌های صورت گرفته مشخص شد این موتورسیکلت‌ها فاقد هرگونه مدارک ثبتی، گمرکی و اسناد قانونی هستند، تصریح کرد: کارشناسان مربوطه ارزش این محموله قاچاق را ۶۰ میلیارد ریال برآورد کرده‌اند.

سرهنگ سبحانی از دستگیری یک متهم در این رابطه خبر داد و گفت: فرد مذکور پس از تشکیل پرونده مقدماتی، برای سیر مراحل قانونی و صدور حکم نهایی به مراجع قضایی معرفی شد.

وی با تأکید بر استمرار طرح‌های عملیاتی پلیس برای برخورد با هرگونه فعالیت غیرمجاز اقتصادی خاطرنشان کرد: قاچاق کالا و وسایل نقلیه، اخلال در نظام اقتصادی کشور محسوب می‌شود و پلیس با قاطعیت با این تخلفات برخورد خواهد کرد. از شهروندان عزیز نیز درخواست داریم در صورت مشاهده هرگونه فعالیت مشکوک، مراتب را از طریق مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ یا ستاد خبری پلیس امنیت اقتصادی استان اصفهان گزارش کنند.