خبرگزاری مهر؛ گروه استان‌ها: آیین وداع با رهبر شهید، تنها یک مراسم سوگواری نیست بلکه صحنه‌ای است که در آن اقشار مختلف مردم، شخصیت‌های مذهبی، مسئولان و هیئت‌هایی از کشورهای مختلف در کنار یکدیگر قرار گرفتند تا تصویری از همبستگی و وحدت را به نمایش بگذارند.

در این میان، علمای اهل سنت کردستان نیز با تحلیل ابعاد مختلف این حضور مردمی، از زوایای دینی، اجتماعی و سیاسی به این رویداد پرداختند و آن را نمادی از انسجام امت اسلامی و سرمایه اجتماعی جمهوری اسلامی ایران دانستند.

اظهارات ائمه جمعه و علمای اهل سنت استان نشان می‌دهد اگرچه هر یک از آنان از زاویه‌ای متفاوت به این مراسم نگریسته‌اند، اما نقطه اشتراک سخنانشان، تأکید بر وحدت، همدلی، عزت ملی و نقش مردم در پاسداری از ارزش‌های انقلاب اسلامی است.

«واعتصموا بحبل‌الله» در میدان عمل

امام جمعه سنندج در گفتگو با خبرنگار مهر حضور گسترده مردم در آیین وداع را مصداق عملی یکی از مهم‌ترین آموزه‌های قرآن کریم دانست.

ماموستا فایق رستمی با استناد به آیه شریفه «واعتصموا بحبل‌الله جمیعاً و لا تفرقوا» اظهار کرد: اجتماع باشکوه مردم، جلوه‌ای از تحقق وحدت امت اسلامی بود؛ وحدتی که فراتر از قومیت، مذهب و جغرافیا، مسلمانان و آزادگان را در کنار یکدیگر قرار داد.

وی با تسلیت ایام سوگواری رهبر شهید، شهدای اسلام، شهدای انقلاب اسلامی و همه شهیدان راه دین و میهن، این اجتماع را حامل پیام اخوت، کرامت انسانی و همزیستی مسالمت‌آمیز برای افکار عمومی جهان دانست.

مشارکت گسترده مردم در مراسم بدرقه و تشییع رهبر شهید، علاوه بر نمایش وحدت داخلی، پیام روشنی از عزت و اقتدار ایران اسلامی به جامعه جهانی منتقل می‌کند

به گفته امام جمعه سنندج، حضور گسترده مردم ایران در کنار هیئت‌هایی از کشورهای اسلامی و حتی برخی کشورهای غیر اسلامی، بیانگر جایگاه معنوی و تأثیرگذاری شخصیت رهبر شهید در میان ملت‌ها بود؛ حضوری که می‌تواند پیام روشنی از همبستگی ملت ایران را به جهان مخابره کند.

وی معتقد است هنگامی که میلیون‌ها نفر با گرایش‌ها و سلایق مختلف در کنار یکدیگر قرار می‌گیرند، تصویری از انسجام اجتماعی شکل می‌گیرد که فراتر از یک مراسم مذهبی، به نمادی از وحدت ملی تبدیل می‌شود.

تشییع باشکوه؛ نماد اقتدار و انسجام ملی

امام جمعه بانه نیز با نگاهی متفاوت، مراسم وداع را از منظر سرمایه اجتماعی و اقتدار ملی تحلیل کرد و اظهار داشت: حضور گسترده مردم در این آیین، جلوه‌ای از همبستگی، وفاداری و پیوند عمیق ملت با ارزش‌های انقلاب اسلامی است.

ماموستا جمال کریمی معتقد است مشارکت گسترده مردم در چنین مناسبت‌هایی، علاوه بر نمایش وحدت داخلی، پیام روشنی از عزت و اقتدار ایران اسلامی به جامعه جهانی منتقل می‌کند.

امام جمعه بانه با اشاره به ویژگی‌های شخصیتی رهبر شهید افزود: مردم‌باوری، عدالت‌خواهی، تکیه بر ظرفیت‌های داخلی، توجه به پیشرفت علمی و تأکید بر وحدت ملی از مهم‌ترین شاخصه‌هایی بود که در مسیر مدیریتی ایشان نمود داشت.

کریمی همچنین حضور مقامات، شخصیت‌ها و هیئت‌های خارجی در این مراسم را نشانه جایگاه و اعتبار جمهوری اسلامی ایران در عرصه بین‌المللی دانست و گفت: چنین حضوری نشان می‌دهد جمهوری اسلامی همچنان از ظرفیت اثرگذاری در معادلات منطقه‌ای و بین‌المللی برخوردار است.

وحدت؛ میراث ماندگار رهبر شهید

دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان کردستان نیز مهم‌ترین ویژگی رهبر شهید را نگاه وحدت‌آفرین و پرهیز از هرگونه تقسیم‌بندی قومی و مذهبی عنوان کرد.

محرم وزیری با اشاره به همراهی مردم ایران با انقلاب اسلامی طی دهه‌های گذشته اظهار کرد: حمایت ملت از آرمان‌های انقلاب در مقاطع مختلف تاریخی استمرار داشته و این سرمایه اجتماعی همچنان پابرجاست.

وی با تسلیت شهادت رهبر شهید، ایشان را معمار امنیت پایدار توصیف کرد و افزود: نگاه فراگیر و مردم‌محور موجب شد همه اقوام، مذاهب و گروه‌های اجتماعی خود را در ساختار نظام سهیم بدانند.

به گفته وزیری، رهبر شهید توانست میان هویت ملی و هویت دینی پیوندی مستحکم برقرار کند؛ موضوعی که در تقویت همبستگی اجتماعی و افزایش سرمایه ملی نقش مهمی ایفا کرد.

وی همچنین تأکید کرد: مدیریت دلسوزانه، اقتدار در تصمیم‌گیری و توجه همزمان به مردم و ارزش‌های دینی، از ویژگی‌هایی بود که موجب محبوبیت گسترده ایشان در میان اقشار مختلف جامعه شد.

کردستان؛ همواره همراه انقلاب

از نگاه علمای اهل سنت، مردم کردستان نیز در همه سال‌های پس از انقلاب اسلامی، نقش مؤثری در حفظ وحدت و امنیت کشور داشته‌اند.

ماموستا محمدامین راستی، از علمای برجسته اهل سنت کشور، با تسلیت شهادت جمعی از شهدای مقاومت و علمای ربانی، آنان را الگوهایی برای دفاع از اسلام و ارزش‌های الهی دانست.

رهبر شهید ایران معمار امنیت پایدار بودند و نگاه فراگیر و مردم‌محور ایشان موجب شد همه اقوام، مذاهب و گروه‌های اجتماعی خود را در ساختار نظام سهیم بدانند

وی رهبر شهید امت را نماد ایستادگی در برابر استکبار معرفی کرد و گفت: استقلال سیاسی و فکری جمهوری اسلامی ایران، مبتنی بر آموزه‌های دینی و شعار «نه شرقی، نه غربی» شکل گرفته و ملت ایران نیز در این مسیر از آرمان‌های خود دفاع کرده است.

این عالم اهل سنت با قدردانی از مردم استان کردستان اظهار داشت: مردم این منطقه در همه مقاطع حساس، همراه انقلاب و نظام اسلامی بوده‌اند و این همراهی، نشان‌دهنده بصیرت، ایمان و وفاداری آنان به آرمان‌های اسلامی است.

وی معتقد است همین سرمایه اجتماعی، امروز نیز در قالب حضور گسترده مردم در مناسبت‌های ملی و مذهبی خود را نشان می‌دهد.

اشتراک دیدگاه‌ها؛ وحدت، محور همه سخنان

مرور اظهارات ائمه جمعه و شخصیت‌های مذهبی کردستان نشان می‌دهد اگرچه هر یک از آنان از زاویه‌ای متفاوت به آیین وداع با رهبر شهید پرداخته‌اند، اما همه بر چند محور مشترک تأکید دارند؛ وحدت امت اسلامی، انسجام ملی، نقش مردم در حفظ ارزش‌های انقلاب، اهمیت همدلی میان اقوام و مذاهب و ضرورت تقویت سرمایه اجتماعی کشور.

در این میان، حضور گسترده مردم از نگاه آنان صرفاً یک اجتماع احساسی یا آیینی نیست، بلکه جلوه‌ای از پیوند میان باورهای دینی، هویت ملی و مسئولیت اجتماعی به شمار می‌رود؛ پیوندی که به اعتقاد آنان، می‌تواند زمینه‌ساز افزایش همبستگی داخلی و تقویت جایگاه ایران در عرصه منطقه‌ای و بین‌المللی باشد.

وحدت؛ سرمایه‌ای برای آینده

آیین وداع با رهبر شهید، از منظر علمای کردستان، تنها یادآور فقدان یک شخصیت برجسته نبود، بلکه فرصتی برای بازخوانی مفاهیمی همچون وحدت، همزیستی، اخوت اسلامی و انسجام ملی به شمار می‌رفت.

علمای اهل سنت استان بر این باورند که استمرار این همدلی و حفظ سرمایه اجتماعی شکل‌گرفته در میان مردم، می‌تواند زمینه‌ساز عبور از چالش‌ها و تقویت اقتدار کشور باشد؛ اقتداری که بیش از هر چیز بر اعتماد عمومی، مشارکت مردمی و همبستگی میان اقوام و مذاهب استوار است.

از همین رو، آنان اجتماع میلیونی مردم در آیین وداع را صرفاً یک حضور نمادین نمی‌دانند، بلکه آن را تجلی پیوند عمیق میان مردم، ارزش‌های دینی و هویت ملی ارزیابی می‌کنند؛ پیوندی که به باور آنان، همچنان مهم‌ترین پشتوانه انسجام و اقتدار ایران اسلامی خواهد بود.