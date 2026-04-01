به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل زارعی‌کوشا، استاندار سابق کردستان و مستشار عالی دیوان محاسبات کشور، در واکنش به صدور پیام تقدیر رهبر معظم انقلاب اسلامی خطاب به علمای اهل‌سنت استان کردستان اظهار کرد: این پیام در پی اقدام ارزشمند و موقع‌شناسانه علمای اهل‌سنت استان در ارسال پیام تسلیت، صادر شد که خود حاکی از عمق ارتباط و همدلی میان ارکان مختلف جامعه اسلامی است.

وی افزود: این اقدام را باید فراتر از یک پیام تشکر تلقی کرد، چرا که در دل خود حامل یک پیام مهم و راهبردی مبنی بر توجه ویژه رهبر انقلاب به علما و مردم اهل‌سنت کشور، به‌ویژه مردم غیور و مرزدار استان کردستان است.

زارعی‌کوشا تصریح کرد: این رویکرد می‌تواند سرآغازی برای تقویت بیش از پیش نقش‌آفرینی علما و نخبگان اهل‌سنت در عرصه‌های مختلف و همچنین تحکیم انسجام و همبستگی ملی باشد.

وی با اشاره به شرایط منطقه‌ای و بین‌المللی، خاطرنشان کرد: پیروزی‌های ملت ایران در عرصه‌های مختلف، زمینه‌ساز ورود به مرحله‌ای جدید از حکمرانی خواهد بود که در آن، اقتدار ملی در کنار تقویت وحدت و برادری میان اقوام و مذاهب، بیش از گذشته نمود پیدا می‌کند.

مستشار عالی دیوان محاسبات کشور ادامه داد: در این مسیر، توجه به هم‌افزایی میان اهل‌سنت و اهل‌تشیع و تقویت پیوندهای اجتماعی، به‌ویژه در میان اقوامی همچون کردها که همواره در صف مقدم دفاع از کشور بوده‌اند، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

وی در پایان با قدردانی از علمای اهل‌سنت کردستان به‌دلیل موضع‌گیری به‌موقع و همچنین توجه رهبر معظم انقلاب اسلامی، ابراز امیدواری کرد که این روند به تقویت هرچه بیشتر وحدت، انسجام و پیشرفت کشور منجر شود.