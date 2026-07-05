۱۱۵ کاروان از استان اردبیل برای تشییع رهبر شهید عازم شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، ابراهیم امامی در مراسم بدرقه این کاروانها گفت: کاروانهای دیگری نیز در قالب اقشار مختلف از جمله دانشگاهیان و عموم مردم با خودروهای سواری از روز قبل عازم شدهاند.
وی افزود: تمهیدات و هماهنگیهای لازم با تامین نیازمندیهای مرتبط با این سفر انجام شده تا زائران با سلامت و ایمنی بتوانند در مراسم بدرقه و تشییع رهبر شهید حضور یابند.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار اردبیل ادامه داد: امروز ملت آزاده، عدالتخواه و همیشه در صحنه ایران اسلامی، در عرصههای مختلف ملی و بینالمللی، سربلندی و انسجام خود را به نمایش گذاشته است.
امامی با اشاره به همدلی و همافزایی میان ارکان مختلف نظام، افزود: خدمترسانی در بخشهای مختلف با انسجام و همکاری در حال انجام بوده و اوج این وحدت و همبستگی در جریان جنگهای ۱۲ روزه و ماه رمضان نمود یافت.
وی گفت: حرکت یکپارچه مردم در مسیری که امام شهید ترسیم کرده است و رستاخیزی که در میان آحاد جامعه شکل گرفته، زمینهساز تحولهای جدید در کشور خواهد بود.
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