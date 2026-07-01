به گزارش خبرگزاری مهر ، رضا وطن دوست گفت: در راستای اجرای برنامه‌های توسعه و بهسازی شبکه توزیع نیروی برق و هم راستا با اجرای پویش « ۲۵ درجه؛ قرار همدلی » ۷ دستگاه ترانسفورماتور توزیع در شهرستان زرین‌دشت با اعتباری بالغ بر ۱۴۲ میلیارد ریال نصب و مورد بهره برداری قرار گرفت.

وی ادامه داد: در راستای ارتقای کیفیت خدمات‌رسانی، افزایش ظرفیت شبکه، کاهش افت ولتاژ و تأمین برق مطمئن و پایدار برای مشترکان، ۴ دستگاه ترانسفورماتور در شهر حاجی‌آباد ، ۲ دستگاه ترانسفورماتور در شهر دبیران و یک دستگاه ترانسفورماتور نیز در منطقه گلکویه احداث و وارد مدار بهره‌برداری شده اند.

این مقام مسئول به حجم عملیات اجرایی این پروژه اشاره کرد و اظهار داشت: در این طرح، ۷ دستگاه ترانسفورماتور ۲۰۰ کیلوولت‌آمپری به همراه تابلوهای مربوطه نصب و همچنین ۵۸۰ متر شبکه برق ۲۰ کیلوولت و ۹۸۰ متر شبکه برق فشار ضعیف احداث و توسعه یافته است.

وطن دوست تصریح کرد: این پروژه‌ها در چارچوب برنامه‌های توسعه‌ای شرکت توزیع نیروی برق استان فارس و همراستا با اجرای ۲۵ درجه؛ قرار همدلی، با هدف مدیریت بار شبکه، افزایش آمادگی برای عبور موفق از اوج بار تابستان۱۴۰۵ و حفظ پایداری شبکه برق اجرا شده است.

مدیرتوزیع نیروی برق شهرستان زرین‌دشت با بیان اینکه بهره‌برداری از این پروژه‌ها موجب افزایش ظرفیت شبکه، توزیع متوازن بار، کاهش بارترانسفورماتورهای موجود و بهبود کیفیت خدمات دهی به مشترکان می شود، افزود: با اجرای موفق این پروژه ، مشکل افت ولتاژ در محله‌های هدف به میزان قابل توجهی برطرف می شودکه نقش مهمی در افزایش کیفیت برق تحویلی، رضایتمندی مشترکان و تأمین برق پایدار، به‌ویژه در روزهای گرم سال، خواهد داشت.

وطن دوست، در پایان از همراهی و همکاری شهروندان در اجرای "پویش ۲۵ درجه؛ قرار همدلی" قدردانی کرد و از مشترکان خواست با مدیریت مصرف برق، تنظیم دمای وسایل سرمایشی روی ۲۵ درجه سانتی‌گراد، عدم استفاده همزمان از وسایل برقی پرمصرف در ساعات اوج بار و مشارکت در برنامه‌های مدیریت مصرف، صنعت برق را در تأمین برق پایدار برای همه هموطنان یاری کنند.