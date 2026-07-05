تعطیلی دیوانیه عراق به مناسبت برگزاری مراسم تشییع پیکر رهبر شهید ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری عراقی واع، استان دیوانیه عراق روزهای چهارشنبه و پنجشنبه تعطیل شد.

استانداری دیوانیه عراق اعلام کرد که شورای استان تصمیم گرفت که در راستای فراهم شدن فرصت برای عموم مردم برای مشارکت در مراسم تشییع پیکر رهبر شهید ایران، ادارات و نهادهای دولتی در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه پیشِرو تعطیل اعلام شود.

تاکنون چند استان عراق روزهای مذکور را به مناسبت تشییع پیکر رهبر شهید ایران تعطیل اعلام کردند.

قرار است روز چهارشنبه ۸ ژوئن پیکر رهبر شهید ایران در کربلا و نجف تشییع شود.