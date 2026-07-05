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۱۴ تیر ۱۴۰۵، ۱۶:۲۸

برگزاری جلسه هماهنگی سازماندهی مراسم تشییع رهبر شهید ایران در عراق

برگزاری جلسه هماهنگی سازماندهی مراسم تشییع رهبر شهید ایران در عراق

منابع عراقی از برگزاری نشست سازوکار هماهنگی و همکاری مشترک ویژه پوشش رسانه‌ای و سازماندهی مراسم تشییع رهبر شهید ایران در عراق خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی حشد شعبی عراق، اداره اطلاع رسانی حشد شعبی عراق و بخش اطلاع رسانی آستان مقدس حسینی با حضور مهند العقابی مدیر این اداره و حسن الجبوری معاون رئیس بخش اطلاع رسانی آستان مقدس حسینی یک نشست هماهنگی برگزار کردند.

در این نشست سازوکار هماهنگی و همکاری مشترک میان دو طرف و تمهیدات نهایی ویژه پوشش رسانه‌ای و سازماندهی مراسم تشییع رهبر شهید ایران در عراق که موجب یکپارچگی تلاش‌ها و موفقیت آمیز بودن پوشش رسانه‌ای این مراسم می‌شود، مورد بررسی قرار گرفت.

قرار است مراسم تشییع پیکر رهبر شهید ایران روز چهارشنبه ۸ ژوئیه در کربلا و نجف برگزار شود.

کد مطلب 6880039

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