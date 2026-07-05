لوموند: دومین روز تشییع رهبر شهید با حضور گسترده عزاداران برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه «لوموند» در گزارشی به بازتاب دومین روز مراسم باشکوه وداع با رهبر شهید انقلاب اسلامی، حضرت آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای، پرداخت و نوشت که این مراسم با اقامه نماز بر پیکر رهبر شهید و اعضای خانواده شهید ایشان آغاز شد.

این روزنامه فرانسوی گزارش داد که جمعیت انبوهی از عزاداران برای دومین روز متوالی برای ادای احترام به رهبر شهید ایران در مصلای بزرگ امام خمینی (ره) گرد هم آمدند.

لوموند در توصیف فضای مراسم نوشت که مجموعه بزرگ مصلی و خیابان‌های اطراف آن از صبح روز یکشنبه مملو از عزادارانی بود که برای شرکت در آیین تشییع حضور یافته بودند.

لوموند درباره مدیریت مراسم نوشت: با توجه به پیش‌بینی دمای بیش از ۳۵ درجه سانتی‌گراد، میان عزادارانی که با در دست داشتن پرچم‌های ایران و تصاویر رهبر شهید به سمت مصلی در حرکت بودند، نوشیدنی توزیع می‌شد و امکانات دیگر نیز فراهم بود.

این روزنامه همچنین با اشاره به برآورد مقام‌های ایرانی نوشت که انتظار می‌رود بیش از ۱۰ میلیون نفر در مراسم تشییع تهران حضور یابند.

لوموند در ادامه گزارش خود با اشاره به بازتاب بین‌المللی مراسم وداع با رهبر شهید نوشت که تشییع آیت‌الله علی خامنه‌ای در خارج از ایران به عنوان آزمونی برای سنجش میزان حمایت از نظام تلقی می‌شود.