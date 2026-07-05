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۱۴ تیر ۱۴۰۵، ۱۲:۴۸

توقیف محموله ۶۰ میلیاردی کولر گازی قاچاق در شهرضا؛کامیون مصادره شد

توقیف محموله ۶۰ میلیاردی کولر گازی قاچاق در شهرضا؛کامیون مصادره شد

اصفهان -فرمانده انتظامی شهرستان شهرضا از توقیف یک دستگاه کامیون حامل ۴۷ دستگاه کولر گازی قاچاق به ارزش ۶۰ میلیارد ریال خبر داد.

سرهنگ شکرالله پورخاقان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در راستای اجرای طرح‌های ضربتی مقابله با قاچاق کالا و با هدف صیانت از اقتصاد ملی و حمایت از تولیدکنندگان داخلی، مأموران انتظامی شهرستان شهرضا در جریان کنترل دقیق محورهای مواصلاتی، به یک دستگاه کامیون کشنده مشکوک برخورد و آن را جهت بازرسی‌های تخصصی متوقف کردند.

وی افزود: مأموران پلیس پس از هماهنگی با مرجع قضایی و انجام بازرسی‌های موشکافانه از بدنه و محفظه بار خودرو، موفق به کشف ۴۷ دستگاه کولر گازی شدند که فاقد هرگونه اسناد گمرکی، مدارک ثبتی و مجوزهای قانونی برای ورود و تردد در کشور بودند.

فرمانده انتظامی شهرستان شهرضا با اشاره به ارزش اقتصادی این محموله تصریح کرد: برآورد کارشناسان نشان می‌دهد که ارزش کل این کولرهای گازی قاچاق بالغ بر ۶۰ میلیارد ریال (۶ میلیارد تومان) است. در پی این عملیات، یک دستگاه کامیون کشنده توقیف و یک متهم در رابطه با حمل این کالاهای غیرقانونی دستگیر شد که پس از تکمیل پرونده، جهت رسیدگی به مراجع قضایی معرفی گردید.

سرهنگ پورخاقان با تأکید بر استمرار عملیات‌های پلیس در برابر شبکه‌های قاچاق، خاطرنشان کرد: مقابله با ورود کالاهای غیرقانونی، علاوه بر حمایت از تولید ملی، یکی از ارکان اصلی حفظ سلامت اقتصاد کشور و صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان است.

وی افزود: پلیس با جدیت تمام با هرگونه فعالیت که منجر به اخلال در نظام اقتصادی و بازار داخلی شود، برخورد خواهد کرد و از شهروندان درخواست کرد در صورت مشاهده هرگونه فعالیت مشکوک در زمینه خرید، فروش یا جابه‌جایی کالاهای قاچاق، از طریق مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ با مأموران همکاری نمایند.

کد مطلب 6879881

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