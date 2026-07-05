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۱۴ تیر ۱۴۰۵، ۱۳:۲۴

استقرار چهار تماشاخانه سیار کانون پرورش فکری در مراسم تشییع رهبر شهید

استقرار چهار تماشاخانه سیار کانون پرورش فکری در مراسم تشییع رهبر شهید

چهار تماشاخانه سیار کانون پرورش فکری همزمان با آئین وداع و تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی در چهار نقطه از مسیر برگزاری مراسم در تهران مستقر شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره‌کل روابط عمومی و امور بین‌الملل کانون، همزمان با آئین وداع و تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی، چهار تماشاخانه سیار کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در مسیر برگزاری مراسم در شهر تهران مستقر شدند و با اجرای سرود و برنامه‌های فرهنگی و نمایشی به کودکان، نوجوانان و خانواده‌ها خدمات ارائه می‌کنند.

این تماشاخانه‌های سیار در چهار نقطه شامل تقاطع خیابان شهید بهشتی و سهروردی، تقاطع خیابان بهشتی و شهید حسن نصرالله (وزرا)، تقاطع خیابان بهشتی و خیابان ولیعص (عج) و روبه‌روی پارک ساعی مستقر شده‌اند.

مسئولیت کمیته خانواده، کودک و نوجوان آئین بدرقه مردمی رهبر شهید انقلاب اسلامی بر عهده کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان است و استقرار تماشاخانه‌های سیار یکی از برنامه‌های این کمیته برای ایجاد فضایی فرهنگی و مناسب برای کودکان و نوجوانان حاضر در مراسم به شمار می‌رود.

برگزاری «نماز فرشته‌ها» همزمان با نماز مغرب روز شنبه ۱۳ تیر در مصلی امام خمینی(ره) تهران و همزمان در سراسر کشور با حضور دختران تازه‌مکلف، سامان‌دهی بیش از ۱۰۰ هزار نوجوان به‌عنوان «خادم‌یار» در مراسم وداع و تشییع پیکر رهبر شهید در تهران، برپایی ۱۷۰ غرفه مادر و کودک برای تأمین نیازهای ضروری مادران و کودکان، برگزاری پویش‌های مختلف، اسکان و پذیرایی زائران غیرتهرانی و ... از دیگر برنامه‌های کمیته خانواده، کودک و نوجوان در این مراسم است.

کد مطلب 6879886

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