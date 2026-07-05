استقرار چهار تماشاخانه سیار کانون پرورش فکری در مراسم تشییع رهبر شهید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره‌کل روابط عمومی و امور بین‌الملل کانون، همزمان با آئین وداع و تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی، چهار تماشاخانه سیار کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در مسیر برگزاری مراسم در شهر تهران مستقر شدند و با اجرای سرود و برنامه‌های فرهنگی و نمایشی به کودکان، نوجوانان و خانواده‌ها خدمات ارائه می‌کنند.

این تماشاخانه‌های سیار در چهار نقطه شامل تقاطع خیابان شهید بهشتی و سهروردی، تقاطع خیابان بهشتی و شهید حسن نصرالله (وزرا)، تقاطع خیابان بهشتی و خیابان ولیعص (عج) و روبه‌روی پارک ساعی مستقر شده‌اند.

مسئولیت کمیته خانواده، کودک و نوجوان آئین بدرقه مردمی رهبر شهید انقلاب اسلامی بر عهده کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان است و استقرار تماشاخانه‌های سیار یکی از برنامه‌های این کمیته برای ایجاد فضایی فرهنگی و مناسب برای کودکان و نوجوانان حاضر در مراسم به شمار می‌رود.

برگزاری «نماز فرشته‌ها» همزمان با نماز مغرب روز شنبه ۱۳ تیر در مصلی امام خمینی(ره) تهران و همزمان در سراسر کشور با حضور دختران تازه‌مکلف، سامان‌دهی بیش از ۱۰۰ هزار نوجوان به‌عنوان «خادم‌یار» در مراسم وداع و تشییع پیکر رهبر شهید در تهران، برپایی ۱۷۰ غرفه مادر و کودک برای تأمین نیازهای ضروری مادران و کودکان، برگزاری پویش‌های مختلف، اسکان و پذیرایی زائران غیرتهرانی و ... از دیگر برنامه‌های کمیته خانواده، کودک و نوجوان در این مراسم است.