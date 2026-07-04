به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی انجمن موسیقی ایران، ششمین شب آئین «خیمه هنر» شامگاه جمعه ۱۲ تیر در محوطه تئاتر شهر، با حضور هنرمندان آئینی از نقاط مختلف کشور برگزار شد؛ شبی که موسیقی و آئینهای سوگواری اقوام ایرانی، روایتگر ارادت به حضرت سیدالشهدا (ع) بودند.
برنامه با اجرای سنج و دمامنوازی گروه «آوای ساحل» آغاز شد. ریتمهای آشنا و پرصلابت این آئین جنوبی، فضای محوطه تئاتر شهر را رنگ و بوی عزاداری بخشید و مخاطبان را از نخستین دقایق با حالوهوای محرم همراه کرد.
پس از آن، گروه سرود «نسل سلیمانی» با اجرای قطعاتی آئینی روی صحنه رفت و در ادامه، رضا یزدانی با شعرخوانی، بخش ادبی برنامه را رقم زد؛ بخشی که پیوند شعر عاشورایی با فضای آئینی شب را پررنگتر کرد.
در ادامه، نوبت به اجرای آئین موسیقایی «چمر و رارا» رسید؛ آئینی که حسین مرادی از استان لرستان آن را اجرا کرد و جلوهای از سنتهای سوگواری مردم زاگرس را پیش روی مخاطبان قرار داد. سپس گروه سرود «نغمههای افلاکی» از خرمآباد با اجرای آثار آئینی، حال و هوای برنامه را ادامه داد.
یکی از بخشهای شاخص ششمین شب «خیمه هنر»، مجلس تعزیه «بازار شام» به سرپرستی علی صابر بود که با حضور و نقشآفرینی داوود فتحعلیبیگی در نقش یزید موجب بازآفرینی یکی از روایتهای ماندگار واقعه عاشورا شد.
مجید عبدالهی با سوگخوانی و در ادامه ارکستر سازهای بادی نیز با اجرای قطعاتی متناسب با فضای سوگواری، بخش دیگری از برنامه را تشکیل دادند.
ششمین شب «خیمه هنر» بار دیگر نشان داد که موسیقی نواحی، آئینهای نمایشی، شعر و تعزیه، هر یک به شیوهای متفاوت، میتوانند روایتگر فرهنگ عاشورا باشند و در کنار یکدیگر، تصویری از تنوع میراث آئینی ایران را پیش روی مخاطبان قرار دهند.
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