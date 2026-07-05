به گزارش خبرنگار مهر، فئودور داستایوفسکی از مطرحترین نویسندگان تاریخ ادبیات جهان است که آثار وی به زبانهای مختلف ترجمه و از روی برخی از آنها تولیدات هنری دیگری نظیر فیلم، تئاتر و سریال تلویزیونی شکل گرفته است. «ابله» از جمله آثار این نویسنده شهیر روسی است که در سال ۱۸۶۹ منتشر شده است.
در ایران نیز علاوه بر تولید آثار سینمایی و تئاتری بر اساس برخی از کتابهای داستایوفسکی، ایوب آقاخانی نویسنده و کارگردان شناخته شده تئاتر ایران که در عرصه نویسندگی و کارگردانی نمایشهای رادیویی هم فعالیت مستمر و حرفهای دارد، به سراغ «ابله» رفته و این اثر ادبی را در قالب نمایشی رادیویی در ۱۴ قسمت کارگردانی کرده است.
تنظیم «ابله» برای رادیو توسط سیمین بنایی انجام شده و ایوب آقاخانی علاوه بر کارگردانی، به عنوان گوینده این نمایش رادیویی هم حضور دارد.
محمدرضا قبادیفر افکتور، محمدرضا محتشمی صدابردار و علی بهرامی تهیهکننده «ابله» هستند.
در یازدهمین قسمت از نمایش رادیویی «ابله» به ترتیب ایفای نقش محمد مجدزاده، شهریار حمزیان، امیر منوچهری، رویا فلاحی، محمدرضا قلمبر، مهدی نمینیمقدم، مونا صفی، نوشین حسنزاده و احمد لشینی حضور دارند.
لبدف و آپولیت به گفتگو با یکدیگر میپردازند و آپولیت از ناکامی در خودکشیاش شِکوه میکند. لبدف نیز که ۴۰۰ روبلش را گم کرده است به یک دزدی ظنین شده است. او به فردیشنکو و کلنل ایولگین شک دارد.
ناستازیا به دیدار پرنس میآید. او به میشکین اطلاع میدهد که فردا میرود و هرگز بازنخواهد گشت و روگوژین نیز همراه او خواهد بود. ناستازیا در واپسین دیدار از پرنس میپرسد که آیا خوشبخت است یا نه؟
گانیا به باربارا میگوید که نمیتواند از عشق به آگلائه دست بکشد و نیز اعلام میکند که از پس دادن پول روگوژین ناراضی است. گانیا که در وضعیت پریشانی قرار دارد باور دارد که آدمهای پست، در لحظهای حساس، خود را فراموش میکنند و تصیمی شرافتمندانه میگیرند اما مدتی بعد از آن تصمیم پشیمان میشوند. گانیا همچنین با پدرش کلنل ایولگین شدیدا به مشکل برخورده است. همچنین گانیا میگوید که خبر دارد پرنس و آگلائه با یکدیگر نامزد کردهاند.
آگلائه از آنسو، برای گانیا پیامی میفرستد و او را به دیداری دعوت میکند. کلنل ایولگین نیز که پس از دعوا در منزلش در خیابانها سرگردان شده بود، سکته میکند.
آیا آگلائه و پرنس سرانجام با یکدیگر ازدواج خواهند کرد؟ چه اتفاقی برای کلنل ایولگین رخ داد؟ مرز پستی و شرافت در کجاست؟
باهم قسمت یازدهم نمایش شنیدنی «ابله» را با مدت زمان ۲۷ دقیقه و ۲۵ ثانیه میشنویم.
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