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۱۴ تیر ۱۴۰۵، ۱۵:۲۱

هشدار سطح زرد دریایی در استان بوشهر صادر شد

هشدار سطح زرد دریایی در استان بوشهر صادر شد

بوشهر-مدیرکل هواشناسی استان بوشهر از وزش باد متوسط تا نسبتا شدید و صدور هشدار دریایی سطح زرد در استان خبر داد.

پیام مساعدی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به صدور هشدار دریایی سطح زرد در استان اظهار کرد: زمان شروع این هشدار دو شنبه (۱۵ تیر) و پایان آن پنج شنبه خواهد بود.

مدیرکل هواشناسی استان بوشهر افزود: وزش باد متوسط تا نسبتا شدید شمال غربی (گاهی بیش از ۵۰ کیلومتر در ساعت)، افزایش ارتفاع موج دریا ( ۹۰ تا ۱۵۰ سانتیمتر گاهی بیش از ۱۸۰ سانتیمتر) از مخاطرات این هشدار است.

وی گفت: منطقه اثر این هشدار در روزهای دوشنبه و سه شنبه فراساحل شمالی و مرکزی و سواحل و فراساحل جنوبی استان بوشهر و چهارشنبه و پنج شنبه سواحل و فراساحل استان بوشهر خواهد بود.

مدیرکل هواشناسی استان بوشهر بیان کرد: افزایش ارتفاع موج خلیج فارس، اختلال در ترددهای دریایی شناورهای سبک و قایق‌های صیادی و تفریحی، خطر غرق‌شدن شناگران در مناطق تحت تأثیراز اثرات این مخاطره است.

وی اضافه کرد: اجتناب از ترددهای دریایی غیر ضروری به‌ویژه تردد شناورهای سبک و قایق‌های صیادی و تفریحی، ممنوعیت شنا، اتخاذ تمهیدات لازم جهت پیشگیری از هرگونه خسارت احتمالی طی این مدت توصیه می شود.

کد مطلب 6879917

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