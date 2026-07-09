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۱۸ تیر ۱۴۰۵، ۱۲:۵۶

هشدار سطح زرد دریایی در استان بوشهر صادر شد

هشدار سطح زرد دریایی در استان بوشهر صادر شد

بوشهر- مدیرکل هواشناسی استان بوشهر از تناوب وزش باد متوسط تا نسبتا شدید شمال غربی و صدور هشدار سطح زرد دریایی در استان خبر داد.

پیام مساعدی در گفتگو با خبرنگار مهر از صدور هشدار سطح زرد دریایی در استان بوشهر خبر داد و اظهار کرد: زمان شروع این هشدار جمعه ۱۹ تیرماه و پایان آن دوشنبه ۲۲ تیر خواهد بود.

مدیر کل هواشناسی استان بوشهر افزود: در برخی از ساعات وزش باد متوسط تا نسبتا شدید شمال غربی با سرعت گاهی بیش از ۴۰ کیلومتر در ساعت، افزایش ارتفاع موج دریا از ۹۰ تا ۱۵۰ سانتیمتر گاهی بیش از ۱۸۰ سانتیمتر از مخاطرات این هشدار است.

وی گفت: منطقه اثر این هشدار سواحل و فراساحل استان بوشهر به ویژه سواحل و فراساحل شمالی و مرکزی خواهد بود.

مدیر کل هواشناسی استان بوشهر بیان کرد: افزایش ارتفاع موج خلیج فارس، اختلال در ترددهای دریایی شناورهای سبک و قایق‌های صیادی و تفریحی، خطر غرق‌شدن شناگران در مناطق تحت تأثیر از اثرات این مخاطره است.

وی ادامه داد: اجتناب از ترددهای دریایی غیر ضروری به‌ویژه تردد شناورهای سبک و قایق‌های صیادی و تفریحی، ممنوعیت شنا، اتخاذ تمهیدات لازم جهت پیشگیری از هرگونه خسارت احتمالی طی این مدت توصیه می شود.

کد مطلب 6883176

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